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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант фільмує своє укриття за мить до прильоту українського артилерійського снаряду: "Не думаю, что они спалили наш этот балаган". ВIДЕО

Українські артилеристи влучили у ворожий сховок, у якому перебувало щонайменше троє окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт зафільмував один із росіян, який перебував в укритті. Снаряд прилетів у той момент, коли росіянин вивсловлював сумнів у тому, що українці могли знайти їх.

Також дивіться: Артилеристи 28-ї ОМБр знищують ворожу піхоту на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18180) знищення (7793) артилерія (809)


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Топ коментарі
+19
якась, швидка короткометражка.
але, кінець яскравий.
сподіваюсь, багато хароших рускіх до кобзона чухнули.
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14.07.2025 14:12 Відповісти
+14
" Врагі" сожглі родную хату
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14.07.2025 14:10 Відповісти
+11
Краса!!
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14.07.2025 14:09 Відповісти
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Краса!!
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14.07.2025 14:09 Відповісти
" Врагі" сожглі родную хату
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14.07.2025 14:10 Відповісти
бо воно ващє не думає
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14.07.2025 14:11 Відповісти
Здох максім, так і йух з ним.
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14.07.2025 14:11 Відповісти
якась, швидка короткометражка.
але, кінець яскравий.
сподіваюсь, багато хароших рускіх до кобзона чухнули.
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14.07.2025 14:12 Відповісти
Гарно
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14.07.2025 14:14 Відповісти
Під@р не встиг сказати "я не лох" (С).
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14.07.2025 14:16 Відповісти
A ани спалили. Датла 🤣🤣🤣🤣🤣
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14.07.2025 14:17 Відповісти
Кацапа даже раздухариться без непонятки нестелепне.
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14.07.2025 14:21 Відповісти
Програли в схованки.
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14.07.2025 14:29 Відповісти
Кобзон на біс виконує для вас "В нашем балаганє".
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14.07.2025 14:39 Відповісти
Добре, що ніхто не постраждав...
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14.07.2025 14:58 Відповісти
 
 