Окупант фільмує своє укриття за мить до прильоту українського артилерійського снаряду: "Не думаю, что они спалили наш этот балаган". ВIДЕО
Українські артилеристи влучили у ворожий сховок, у якому перебувало щонайменше троє окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт зафільмував один із росіян, який перебував в укритті. Снаряд прилетів у той момент, коли росіянин вивсловлював сумнів у тому, що українці могли знайти їх.
Топ коментарі
+19 Hrysha Hlyba
показати весь коментар14.07.2025 14:12 Відповісти Посилання
+14 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар14.07.2025 14:10 Відповісти Посилання
+11 Віталій #584752
показати весь коментар14.07.2025 14:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але, кінець яскравий.
сподіваюсь, багато хароших рускіх до кобзона чухнули.