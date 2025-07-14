Окупант фільмує своє укриття за мить до прильоту українського артилерійського снаряду: "Не думаю, что они спалили наш этот балаган". ВIДЕО

Українські артилеристи влучили у ворожий сховок, у якому перебувало щонайменше троє окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт зафільмував один із росіян, який перебував в укритті. Снаряд прилетів у той момент, коли росіянин вивсловлював сумнів у тому, що українці могли знайти їх.

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