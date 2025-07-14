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Новости Видео Обращение Зеленского ОПК Украины
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Мы должны увеличить долю собственного производства оружия, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность увеличения производства украинского вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграмме главы государства.

"Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов - своих, украинских, и совместных с партнерами. И это одна из приоритетных задач для обновленного правительства. Должны увеличить долю собственного производства оружия. Это абсолютно четкая цель. Должны участвовать в глобальной технологической конкуренции благодаря нашим собственным разработкам. Должны направить больше собственной, украинской, экономической силы на обеспечение наших Сил обороны Украины. Важно провести дерегуляцию и дать обществу больше возможностей развивать наш внутренний потенциал. И важно убрать всю лишнюю бюрократию и дублирование функций в наших государственных институтах - это точно позволит сократить все лишние расходы. И одновременно должны дать больше социальной уверенности нашим людям - всем украинцам, всем украинкам. Все программы устойчивости в Украине должны работать на 100%", - рассказал глава государства.

Читайте: Опыт Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21222) обращение (782) оружие (10326) украинское оружие (179)


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Топ комментарии
+9
Скільки мільйонів ракет в рік????????
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14.07.2025 21:11 Ответить
+8
"Маю право мати право...."

скучно, вовачка

.
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14.07.2025 21:12 Ответить
+7
100500 в день...приблизно... + - 100%
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14.07.2025 21:12 Ответить
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Це завдання для нато, єс, сша та інших?!?
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14.07.2025 21:10 Ответить
Оце глибока думка! І настільки швидко зметикував - не пройшло і три з половиною роки((( Тормоз довбаний
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14.07.2025 21:58 Ответить
Скільки мільйонів ракет в рік????????
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14.07.2025 21:11 Ответить
100500 в день...приблизно... + - 100%
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14.07.2025 21:12 Ответить
це після якої дорожки?
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14.07.2025 21:19 Ответить
Зараз вже після першої.
Раніше було після другої чи третьої
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14.07.2025 21:22 Ответить
проблєми видно в нього із зором. сліпне дрочун.
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14.07.2025 21:32 Ответить
Міліард дерев, не рахуючи кущів та чагарників

.
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14.07.2025 21:13 Ответить
"Маю право мати право...."

скучно, вовачка

.
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14.07.2025 21:12 Ответить
Шов четвертий рік війни, щось починає доходить
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14.07.2025 21:12 Ответить
Та ні. То йому текст заспокійливий надали зачитати.
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14.07.2025 21:23 Ответить
Німці за чотири роки війни створили:

балістичні та крилаті ракети,
реактивні літаки,
прибори нічного бачення ...

що створив ЗЄля !

.
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14.07.2025 21:23 Ответить
Кешбеки!!

Від яких все здорожчало..
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14.07.2025 21:53 Ответить
Так він же не німець🤣
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14.07.2025 22:31 Ответить
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14.07.2025 22:14 Ответить
Маємо! - то шо ж нам мішає? - яйця Рєзнікова
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14.07.2025 21:13 Ответить
Яйця бути лідером, а не лідором..
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14.07.2025 21:25 Ответить
Уточнення
Лідером країни, а не шапіто
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14.07.2025 21:26 Ответить
маємо перетворити Мацкву на Бахмут. де обіцяні рік тому балістика та далекобійна зброя? чому русня може масштабувати, а ми тільки обіцяти?
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14.07.2025 21:14 Ответить
На 12році війни,дійшло.
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14.07.2025 21:15 Ответить
спочатку треба припинити красти особливо на українській армії...
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14.07.2025 21:16 Ответить
Маємо збільшити частку власного виробництва зброї, - Зеленський

Маєш, але так класно заховав, шо гуй знайдеш!
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14.07.2025 21:18 Ответить
Фігасе! Віддупливсь за шість років.
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14.07.2025 21:18 Ответить
ти ********** не можеш просто купити! про яке виробництво ти ляпаєш?
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14.07.2025 21:20 Ответить
Міліон міліон міліоон. Да ти вже за..бав роби не транди балабол
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14.07.2025 21:20 Ответить
6 років цей ватний гандон-недодиктатор розповідає, що він має.
І 6 років далі балачок нічого не рухається.

Зате бабло пиляється на озброєнні та енергетиці, як в останнє.
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14.07.2025 21:23 Ответить
Вова, може треба ВЖЕ збільшити? Четвертий рік, а ти ще щось збираєшся збільшити?
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14.07.2025 21:24 Ответить
"Маємо збільшити..."
Пішов семий рік.Анонси залишаються актуальними.
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14.07.2025 21:24 Ответить
На нари мудака брехливого!
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14.07.2025 21:27 Ответить
Та куди більше? І так все завалено зброєю.
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14.07.2025 21:28 Ответить
А нафіга виробляти, якщо можна взяти шуфлю і відкопати з-під асфальту...
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14.07.2025 21:28 Ответить
Та йо@…ю тв мать, ЗЄля! Четвертий рік один і той самий гундосік повторюється.
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14.07.2025 21:29 Ответить
Обіцяємо обіцяти!
Плануємо планувати!
Збільшимо збільшення!
Слава мені, Найвеличнішому!
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14.07.2025 21:31 Ответить
Маємо збільшити частку власного виробництва зброї ? Та ти що? Вовочка, а як же асфальт, а як же дороги?
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14.07.2025 21:32 Ответить
Це, якщо після крадівництва на дорогах грошей вистачить
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14.07.2025 21:35 Ответить
Дауніто. Тобі Трамп дасть замість ракет посмоктати свій хер, буде тянуть час, сто разів по 50 днів. зроби хоч щось своє, чмо лупоглазе
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14.07.2025 21:37 Ответить
Какой нахрен Шмыгаль(менеджер Ахметова - на которого на записях говориться, что у Ахметова куратор в ФСБ). Опять 25. Ахметову дать оборонку, это как дать оборонку Украины в руки ФСБ. Тасуют свою орг преступность во власти и ничего не меняется 35 лет.
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14.07.2025 21:38 Ответить
Яке ж воно лицемірне огидне і мерзенне! Як закатувало гроші в асфальт так і продовжує 4 -й рік поспіль... Бачу щодня на власні очі
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14.07.2025 21:45 Ответить
Відверто. Для кого ці відео ? Для тупого піплу. Від тупого Віслюка. Посиділи, побалакали, зустрілись, знову побалакали. Бабці на базарі цього під зав'язку. Розумному треба інше. Скільки, що, які проценти. Чим брав Ющенко? Він знав економіку та фінанси, і знав що і які цифри казати народу. Бо він розмовляв не з піплом, а з ЛЮДЬМИ, які можуть думати. Проте піпл поборов народ. І тепер чухається і слухає нісенітницю про мрії, БО РЕЗУЛЬТАТІВ НЕМАЄ. І не могло бути, бо обирали піздобола, який бажав сподобатись своєю ... безпосередністю. Але це ж була ТУПІСТЬ. Як не побачили ми всі ?
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14.07.2025 21:50 Ответить
Поаккуратнее пожалста. Видосики наше все. Не будет видосиков пипл вообще забудет кто у нас президент. И так второй год без выборов))
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14.07.2025 22:23 Ответить
Усі програми стійкості в Україні мають працювати на 100 %", - розповів глава держави.

Тю, так вже ж працюють

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14.07.2025 21:56 Ответить
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14.07.2025 22:06 Ответить
все брехливе "зеленообіцяне" "маємо,будемо, в майбутньому,на перспективу," розраховване на зменшення допомоги Україні і на дальніше розкрадання бюджету України.
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14.07.2025 22:19 Ответить
А може новий асфальт покладемо до Константинiвки?
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14.07.2025 22:21 Ответить
Это он вообще кому?))
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14.07.2025 22:21 Ответить
Тєбє
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14.07.2025 22:26 Ответить
Та ти сьо...
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14.07.2025 22:25 Ответить
Прокляте хрипате чмо,щоб ти )(уєм вдавився!
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14.07.2025 22:28 Ответить
В ощутимом кол-ве производится не многое: артиллерийская часть САУ "Богдана"(в последнее время и ее буксируемого варианта), минометы, дроны дальнего действия, некоторые типы ББМ. Все остальное идет от дружественных стран. Фантастическая цифра в 40% от Зеленского хз на чем основана.
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14.07.2025 22:39 Ответить
 
 