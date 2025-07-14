Мы должны увеличить долю собственного производства оружия, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность увеличения производства украинского вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграмме главы государства.
"Мы обязательно продолжим увеличивать собственное производство оружия и развитие всех наших оборонных проектов - своих, украинских, и совместных с партнерами. И это одна из приоритетных задач для обновленного правительства. Должны увеличить долю собственного производства оружия. Это абсолютно четкая цель. Должны участвовать в глобальной технологической конкуренции благодаря нашим собственным разработкам. Должны направить больше собственной, украинской, экономической силы на обеспечение наших Сил обороны Украины. Важно провести дерегуляцию и дать обществу больше возможностей развивать наш внутренний потенциал. И важно убрать всю лишнюю бюрократию и дублирование функций в наших государственных институтах - это точно позволит сократить все лишние расходы. И одновременно должны дать больше социальной уверенности нашим людям - всем украинцам, всем украинкам. Все программы устойчивости в Украине должны работать на 100%", - рассказал глава государства.
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Раніше було після другої чи третьої
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скучно, вовачка
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балістичні та крилаті ракети,
реактивні літаки,
прибори нічного бачення ...
що створив ЗЄля !
.
Від яких все здорожчало..
Лідером країни, а не шапіто
Маєш, але так класно заховав, шо гуй знайдеш!
І 6 років далі балачок нічого не рухається.
Зате бабло пиляється на озброєнні та енергетиці, як в останнє.
Пішов семий рік.Анонси залишаються актуальними.
Плануємо планувати!
Збільшимо збільшення!
Слава мені, Найвеличнішому!
Тю, так вже ж працюють