Маємо збільшити частку власного виробництва зброї, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збільшення виробництва українського озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.
"Ми обовʼязково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток усіх наших оборонних проєктів – своїх, українських, та спільних із партнерами. І це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї. Це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної, української, економічної сили на забезпечення наших Сил оборони України. Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. І важливо прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях – це точно дозволить скоротити всі зайві витрати. І водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям – усім українцям, усім українкам. Усі програми стійкості в Україні мають працювати на 100 %", - розповів глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Раніше було після другої чи третьої
.
скучно, вовачка
.
балістичні та крилаті ракети,
реактивні літаки,
прибори нічного бачення ...
що створив ЗЄля !
.
Від яких все здорожчало..
Лідером країни, а не шапіто
Маєш, але так класно заховав, шо гуй знайдеш!
І 6 років далі балачок нічого не рухається.
Зате бабло пиляється на озброєнні та енергетиці, як в останнє.
Пішов семий рік.Анонси залишаються актуальними.
Плануємо планувати!
Збільшимо збільшення!
Слава мені, Найвеличнішому!
Тю, так вже ж працюють