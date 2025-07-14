Маємо збільшити частку власного виробництва зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збільшення виробництва українського озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.

"Ми обовʼязково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток усіх наших оборонних проєктів – своїх, українських, та спільних із партнерами. І це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї. Це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної, української, економічної сили на забезпечення наших Сил оборони України. Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. І важливо прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях – це точно дозволить скоротити всі зайві витрати. І водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям – усім українцям, усім українкам. Усі програми стійкості в Україні мають працювати на 100 %", - розповів глава держави.

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