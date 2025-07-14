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Новини Відео Звернення Зеленського ОПК України
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Маємо збільшити частку власного виробництва зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості збільшення виробництва українського озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.

"Ми обовʼязково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток усіх наших оборонних проєктів – своїх, українських, та спільних із партнерами. І це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї. Це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної, української, економічної сили на забезпечення наших Сил оборони України. Важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал. І важливо прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях – це точно дозволить скоротити всі зайві витрати. І водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям – усім українцям, усім українкам. Усі програми стійкості в Україні мають працювати на 100 %", - розповів глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24728) звернення (638) зброя (7608) українська зброя (191)


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Топ коментарі
+5
"Маю право мати право...."

скучно, вовачка

.
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14.07.2025 21:12 Відповісти
+4
Маємо! - то шо ж нам мішає? - яйця Рєзнікова
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14.07.2025 21:13 Відповісти
+3
Скільки мільйонів ракет в рік????????
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14.07.2025 21:11 Відповісти
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Це завдання для нато, єс, сша та інших?!?
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14.07.2025 21:10 Відповісти
Оце глибока думка! І настільки швидко зметикував - не пройшло і три з половиною роки((( Тормоз довбаний
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14.07.2025 21:58 Відповісти
Скільки мільйонів ракет в рік????????
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14.07.2025 21:11 Відповісти
100500 в день...приблизно... + - 100%
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14.07.2025 21:12 Відповісти
це після якої дорожки?
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14.07.2025 21:19 Відповісти
Зараз вже після першої.
Раніше було після другої чи третьої
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14.07.2025 21:22 Відповісти
проблєми видно в нього із зором. сліпне дрочун.
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14.07.2025 21:32 Відповісти
Міліард дерев, не рахуючи кущів та чагарників

.
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14.07.2025 21:13 Відповісти
"Маю право мати право...."

скучно, вовачка

.
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14.07.2025 21:12 Відповісти
Шов четвертий рік війни, щось починає доходить
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14.07.2025 21:12 Відповісти
Та ні. То йому текст заспокійливий надали зачитати.
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14.07.2025 21:23 Відповісти
Німці за чотири роки війни створили:

балістичні та крилаті ракети,
реактивні літаки,
прибори нічного бачення ...

що створив ЗЄля !

.
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14.07.2025 21:23 Відповісти
Кешбеки!!

Від яких все здорожчало..
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14.07.2025 21:53 Відповісти
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14.07.2025 22:14 Відповісти
Маємо! - то шо ж нам мішає? - яйця Рєзнікова
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14.07.2025 21:13 Відповісти
Яйця бути лідером, а не лідором..
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14.07.2025 21:25 Відповісти
Уточнення
Лідером країни, а не шапіто
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14.07.2025 21:26 Відповісти
маємо перетворити Мацкву на Бахмут. де обіцяні рік тому балістика та далекобійна зброя? чому русня може масштабувати, а ми тільки обіцяти?
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14.07.2025 21:14 Відповісти
На 12році війни,дійшло.
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14.07.2025 21:15 Відповісти
спочатку треба припинити красти особливо на українській армії...
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14.07.2025 21:16 Відповісти
Маємо збільшити частку власного виробництва зброї, - Зеленський

Маєш, але так класно заховав, шо гуй знайдеш!
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14.07.2025 21:18 Відповісти
Фігасе! Віддупливсь за шість років.
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14.07.2025 21:18 Відповісти
ти ********** не можеш просто купити! про яке виробництво ти ляпаєш?
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14.07.2025 21:20 Відповісти
Міліон міліон міліоон. Да ти вже за..бав роби не транди балабол
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14.07.2025 21:20 Відповісти
6 років цей ватний гандон-недодиктатор розповідає, що він має.
І 6 років далі балачок нічого не рухається.

Зате бабло пиляється на озброєнні та енергетиці, як в останнє.
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14.07.2025 21:23 Відповісти
Вова, може треба ВЖЕ збільшити? Четвертий рік, а ти ще щось збираєшся збільшити?
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14.07.2025 21:24 Відповісти
"Маємо збільшити..."
Пішов семий рік.Анонси залишаються актуальними.
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14.07.2025 21:24 Відповісти
На нари мудака брехливого!
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14.07.2025 21:27 Відповісти
Та куди більше? І так все завалено зброєю.
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14.07.2025 21:28 Відповісти
А нафіга виробляти, якщо можна взяти шуфлю і відкопати з-під асфальту...
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14.07.2025 21:28 Відповісти
Та йо@…ю тв мать, ЗЄля! Четвертий рік один і той самий гундосік повторюється.
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14.07.2025 21:29 Відповісти
Обіцяємо обіцяти!
Плануємо планувати!
Збільшимо збільшення!
Слава мені, Найвеличнішому!
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14.07.2025 21:31 Відповісти
Маємо збільшити частку власного виробництва зброї ? Та ти що? Вовочка, а як же асфальт, а як же дороги?
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14.07.2025 21:32 Відповісти
Це, якщо після крадівництва на дорогах грошей вистачить
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14.07.2025 21:35 Відповісти
Дауніто. Тобі Трамп дасть замість ракет посмоктати свій хер, буде тянуть час, сто разів по 50 днів. зроби хоч щось своє, чмо лупоглазе
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14.07.2025 21:37 Відповісти
Какой нахрен Шмыгаль(менеджер Ахметова - на которого на записях говориться, что у Ахметова куратор в ФСБ). Опять 25. Ахметову дать оборонку, это как дать оборонку Украины в руки ФСБ. Тасуют свою орг преступность во власти и ничего не меняется 35 лет.
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14.07.2025 21:38 Відповісти
Яке ж воно лицемірне огидне і мерзенне! Як закатувало гроші в асфальт так і продовжує 4 -й рік поспіль... Бачу щодня на власні очі
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14.07.2025 21:45 Відповісти
Відверто. Для кого ці відео ? Для тупого піплу. Від тупого Віслюка. Посиділи, побалакали, зустрілись, знову побалакали. Бабці на базарі цього під зав'язку. Розумному треба інше. Скільки, що, які проценти. Чим брав Ющенко? Він знав економіку та фінанси, і знав що і які цифри казати народу. Бо він розмовляв не з піплом, а з ЛЮДЬМИ, які можуть думати. Проте піпл поборов народ. І тепер чухається і слухає нісенітницю про мрії, БО РЕЗУЛЬТАТІВ НЕМАЄ. І не могло бути, бо обирали піздобола, який бажав сподобатись своєю ... безпосередністю. Але це ж була ТУПІСТЬ. Як не побачили ми всі ?
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14.07.2025 21:50 Відповісти
Поаккуратнее пожалста. Видосики наше все. Не будет видосиков пипл вообще забудет кто у нас президент. И так второй год без выборов))
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14.07.2025 22:23 Відповісти
Усі програми стійкості в Україні мають працювати на 100 %", - розповів глава держави.

Тю, так вже ж працюють

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14.07.2025 21:56 Відповісти
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14.07.2025 22:06 Відповісти
все брехливе "зеленообіцяне" "маємо,будемо, в майбутньому,на перспективу," розраховване на зменшення допомоги Україні і на дальніше розкрадання бюджету України.
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14.07.2025 22:19 Відповісти
А може новий асфальт покладемо до Константинiвки?
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14.07.2025 22:21 Відповісти
Это он вообще кому?))
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14.07.2025 22:21 Відповісти
Та ти сьо...
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14.07.2025 22:25 Відповісти
 
 