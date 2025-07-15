В Херсонской области созрели первые арбузы, и местные фермеры собрали первые 500 тонн. ВИДЕО
Херсонские фермеры несмотря на метеорологические и военные трудности начали сбор арбузов ранних сортов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным херсонских чиновников уже собрано не менее 500 тонн ягод.
"Херсонские арбузы созрели! Аграрии собрали первые 500 тонн ягод. Весна 2025 года стала настоящим испытанием для фермеров Херсонской области - из-за заморозков и засухи были потеряны или повреждены посевы более чем на 50 тысячах гектаров. Но херсонским арбузам - быть! С 30 га полей уже собрали ранние сорта. В целом ожидается урожай арбузов и дынь с почти 2000 га херсонских полей", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+6 Влад Казарецький #551195
показать весь комментарий15.07.2025 12:49 Ответить Ссылка
+5 Nika Vesela
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+3 Nika Vesela
показать весь комментарий15.07.2025 12:41 Ответить Ссылка
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На смак - наче солодкувата мокра ганчірочка.
В Одесі біля мого дому Овідіопольські по 25 гривень кіло!
Дякую нашим землеробам!
Ви Герої !
Второй его спрашивает:
- Ты шо делаешь?
- Скрещиваю муху с арбузом.
- Зачем?
- А представь себе - ты арбуз разрезаешь, а косточки сами раздетаются.