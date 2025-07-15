В Херсонской области созрели первые арбузы, и местные фермеры собрали первые 500 тонн. ВИДЕО

Херсонские фермеры несмотря на метеорологические и военные трудности начали сбор арбузов ранних сортов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным херсонских чиновников уже собрано не менее 500 тонн ягод.

"Херсонские арбузы созрели! Аграрии собрали первые 500 тонн ягод. Весна 2025 года стала настоящим испытанием для фермеров Херсонской области - из-за заморозков и засухи были потеряны или повреждены посевы более чем на 50 тысячах гектаров. Но херсонским арбузам - быть! С 30 га полей уже собрали ранние сорта. В целом ожидается урожай арбузов и дынь с почти 2000 га херсонских полей", - говорится в комментарии к видео.

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