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В Херсонской области созрели первые арбузы, и местные фермеры собрали первые 500 тонн. ВИДЕО

Херсонские фермеры несмотря на метеорологические и военные трудности начали сбор арбузов ранних сортов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным херсонских чиновников уже собрано не менее 500 тонн ягод.

"Херсонские арбузы созрели! Аграрии собрали первые 500 тонн ягод. Весна 2025 года стала настоящим испытанием для фермеров Херсонской области - из-за заморозков и засухи были потеряны или повреждены посевы более чем на 50 тысячах гектаров. Но херсонским арбузам - быть! С 30 га полей уже собрали ранние сорта. В целом ожидается урожай арбузов и дынь с почти 2000 га херсонских полей", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский фермер собирает урожай на Днепропетровщине: "ПВО сбила ракету неподалеку. Мы собрали кучу обломков. Так и молотим". ВИДЕО

Автор: 

урожай (212) Херсонская область (5019)


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Топ комментарии
+6
В першу чергу потрібно подякувати мобілізованим рядовим ЗСУ за їхню повсякденну дуже важку працю !!!!
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15.07.2025 12:49 Ответить
+5
Смакота!
Дякую нашим землеробам!
Ви Герої !
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15.07.2025 12:43 Ответить
+3
Русіш?
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15.07.2025 12:41 Ответить
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Жінка не втрималася, купила.
На смак - наче солодкувата мокра ганчірочка.
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15.07.2025 12:39 Ответить
Русіш?
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15.07.2025 12:41 Ответить
Для смачного кавуна ще зарано.
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15.07.2025 12:46 Ответить
А чого ти чекав від кавунів з АТБ?
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15.07.2025 12:53 Ответить
то ж не херсонський взяли
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15.07.2025 13:19 Ответить
Будуть по 25 копійок ???,)
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15.07.2025 12:42 Ответить
Куди там?
В Одесі біля мого дому Овідіопольські по 25 гривень кіло!
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15.07.2025 12:45 Ответить
Ну, у порівнянні, майже так і виходить,)
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15.07.2025 12:53 Ответить
Смакота!
Дякую нашим землеробам!
Ви Герої !
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15.07.2025 12:43 Ответить
Ооооо! Кам'янець-Подільський вже чекае! Кращих нема ні кавунів, ні динь.
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15.07.2025 12:43 Ответить
В першу чергу потрібно подякувати мобілізованим рядовим ЗСУ за їхню повсякденну дуже важку працю !!!!
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15.07.2025 12:49 Ответить
На війні працюють всі важко.
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15.07.2025 13:51 Ответить
Вирощувати хліб та все необхідне і для вохна і для робітника, теж праця не з легких, а зараз вона і не з тих де ти в безпеці. Тож давайте будемо єдині в поващі один до одного і праці тих хто роблять все аби Україна була і надалі вільною і незалежною. Тільки коли ми зрощуміємо і усвідомимо, що один без одного ми слабкі, ми переможемо. Головне працювати і захищати один одного від.хуйла і мародерів, і тих хто народ натравлює один на одного.
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15.07.2025 14:50 Ответить
Свіжа динька( Норма нітратів 90. Кавуни у тому році були ще гірші. У цьому не купували.

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15.07.2025 12:52 Ответить
Так вирощуйте самі на городі, і буде гуд,)
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15.07.2025 12:55 Ответить
Клімат не той. Кавунчики у мене виспівали солодкими, але розміром з велике яблуко і суцільне насіння.
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15.07.2025 12:59 Ответить
Прохолодно та недостатньо сонця.
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15.07.2025 13:01 Ответить
Є таке, полив треба, регулярний.
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15.07.2025 13:05 Ответить
Ви впевнені, що прилад працює корректно?
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15.07.2025 13:50 Ответить
Сім років маку не родило - і голоду не було...
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15.07.2025 12:59 Ответить
Сидят два наркомана. Едят арбуз. Один из них пытается соединить муху с косточкой от арбуза.
Второй его спрашивает:
- Ты шо делаешь?
- Скрещиваю муху с арбузом.
- Зачем?
- А представь себе - ты арбуз разрезаешь, а косточки сами раздетаются.
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15.07.2025 13:41 Ответить
 
 