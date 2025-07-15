На Херсонщині достигли перші кавуни і тамтешні фермери зібрали перші 500 тонн. ВIДЕО

Херсонські фермери попри метеорологічні та воєнні труднощі труднощі розпочали збір кавунів ранніх сортів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за данними херсонських чиновників вже зібрано щонайменше 500 тонн ягід.

"Херсонські кавуни дозріли! Аграрії зібрали перші 500 тонн ягід.Весна 2025 року стала справжнім випробуванням для фермерів Херсонської області - через заморозки та посуху було втрачено або пошкоджено посіви більш, ніж на 50 тисячах гектарів. Але херсонським кавунам - бути! З 30 га полів вже зібрали ранні сорти. В цілому очікується урожай кавунів і динь з майже 2000 га херсонських полів", - йдеться у коментарі до відео.

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