На Херсонщині достигли перші кавуни і тамтешні фермери зібрали перші 500 тонн. ВIДЕО
Херсонські фермери попри метеорологічні та воєнні труднощі труднощі розпочали збір кавунів ранніх сортів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за данними херсонських чиновників вже зібрано щонайменше 500 тонн ягід.
"Херсонські кавуни дозріли! Аграрії зібрали перші 500 тонн ягід.Весна 2025 року стала справжнім випробуванням для фермерів Херсонської області - через заморозки та посуху було втрачено або пошкоджено посіви більш, ніж на 50 тисячах гектарів. Але херсонським кавунам - бути! З 30 га полів вже зібрали ранні сорти. В цілому очікується урожай кавунів і динь з майже 2000 га херсонських полів", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+3 Nika Vesela
показати весь коментар15.07.2025 12:43 Відповісти Посилання
+3 Влад Казарецький #551195
показати весь коментар15.07.2025 12:49 Відповісти Посилання
+2 Nika Vesela
показати весь коментар15.07.2025 12:41 Відповісти Посилання
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На смак - наче солодкувата мокра ганчірочка.
В Одесі біля мого дому Овідіопольські по 25 гривень кіло!
Дякую нашим землеробам!
Ви Герої !
Второй его спрашивает:
- Ты шо делаешь?
- Скрещиваю муху с арбузом.
- Зачем?
- А представь себе - ты арбуз разрезаешь, а косточки сами раздетаются.