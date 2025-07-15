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На Херсонщині достигли перші кавуни і тамтешні фермери зібрали перші 500 тонн. ВIДЕО

Херсонські фермери попри метеорологічні та воєнні труднощі труднощі розпочали збір кавунів ранніх сортів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за данними херсонських чиновників вже зібрано щонайменше 500 тонн ягід.

"Херсонські кавуни дозріли! Аграрії зібрали перші 500 тонн ягід.Весна 2025 року стала справжнім випробуванням для фермерів Херсонської області - через заморозки та посуху було втрачено або пошкоджено посіви більш, ніж на 50 тисячах гектарів. Але херсонським кавунам - бути! З 30 га полів вже зібрали ранні сорти. В цілому очікується урожай кавунів і динь з майже 2000 га херсонських полів", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

урожай (600) Херсонська область (6014)


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Топ коментарі
+3
Смакота!
Дякую нашим землеробам!
Ви Герої !
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15.07.2025 12:43 Відповісти
+3
В першу чергу потрібно подякувати мобілізованим рядовим ЗСУ за їхню повсякденну дуже важку працю !!!!
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15.07.2025 12:49 Відповісти
+2
Русіш?
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15.07.2025 12:41 Відповісти
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Жінка не втрималася, купила.
На смак - наче солодкувата мокра ганчірочка.
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15.07.2025 12:39 Відповісти
Русіш?
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15.07.2025 12:41 Відповісти
Для смачного кавуна ще зарано.
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15.07.2025 12:46 Відповісти
А чого ти чекав від кавунів з АТБ?
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15.07.2025 12:53 Відповісти
то ж не херсонський взяли
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15.07.2025 13:19 Відповісти
Будуть по 25 копійок ???,)
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15.07.2025 12:42 Відповісти
Куди там?
В Одесі біля мого дому Овідіопольські по 25 гривень кіло!
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15.07.2025 12:45 Відповісти
Ну, у порівнянні, майже так і виходить,)
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15.07.2025 12:53 Відповісти
Смакота!
Дякую нашим землеробам!
Ви Герої !
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15.07.2025 12:43 Відповісти
Ооооо! Кам'янець-Подільський вже чекае! Кращих нема ні кавунів, ні динь.
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15.07.2025 12:43 Відповісти
В першу чергу потрібно подякувати мобілізованим рядовим ЗСУ за їхню повсякденну дуже важку працю !!!!
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15.07.2025 12:49 Відповісти
На війні працюють всі важко.
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15.07.2025 13:51 Відповісти
Свіжа динька( Норма нітратів 90. Кавуни у тому році були ще гірші. У цьому не купували.

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15.07.2025 12:52 Відповісти
Так вирощуйте самі на городі, і буде гуд,)
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15.07.2025 12:55 Відповісти
Клімат не той. Кавунчики у мене виспівали солодкими, але розміром з велике яблуко і суцільне насіння.
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15.07.2025 12:59 Відповісти
Прохолодно та недостатньо сонця.
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15.07.2025 13:01 Відповісти
Є таке, полив треба, регулярний.
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15.07.2025 13:05 Відповісти
Ви впевнені, що прилад працює корректно?
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15.07.2025 13:50 Відповісти
Сім років маку не родило - і голоду не було...
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15.07.2025 12:59 Відповісти
Сидят два наркомана. Едят арбуз. Один из них пытается соединить муху с косточкой от арбуза.
Второй его спрашивает:
- Ты шо делаешь?
- Скрещиваю муху с арбузом.
- Зачем?
- А представь себе - ты арбуз разрезаешь, а косточки сами раздетаются.
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15.07.2025 13:41 Відповісти
 
 