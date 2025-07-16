Россиянин, плывший по реке, превращается в кровавое пятно на воде после попадания украинского боеприпаса. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания боеприпаса в оккупанта, который плывет по реке на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после атаки от россиянина осталось лишь большое пятно крови на воде.

"Украинский береговой пляжный патруль штрафует российского оккупанта, который нарушил визовый режим и заплыл за буйки. Херсонская область", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе отбил голову российскому штурмовику. ВИДЕО 18+