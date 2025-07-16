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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Россиянин, плывший по реке, превращается в кровавое пятно на воде после попадания украинского боеприпаса. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент попадания боеприпаса в оккупанта, который плывет по реке на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что после атаки от россиянина осталось лишь большое пятно крови на воде.

"Украинский береговой пляжный патруль штрафует российского оккупанта, который нарушил визовый режим и заплыл за буйки. Херсонская область", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (20051) уничтожение (7497) Херсонская область (5023)


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Скоріше на корм для раків
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16.07.2025 10:48 Ответить
Українські раки, не їдять цю ***** - Гидують!,)
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16.07.2025 10:54 Ответить
Річкова живність підтягується?
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16.07.2025 10:50 Ответить
Іхтіандр прутінський, наволоч з московії!
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16.07.2025 10:52 Ответить
Один мой приятель, любитель рыбалки
Поймал большую рыбу на крючок
Теперь его возят на кресле-каталке
Не тем ударился о воду, дурачок.
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16.07.2025 10:57 Ответить
Й вічно п"яний грішка лєпс заспіває замість :
"рюмка фоткі
на стАлє"

"пляма крові
на воді"

like as if :
"Smoke on the water" -- майжееее
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16.07.2025 11:00 Ответить
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16.07.2025 11:00 Ответить
 
 