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Росіянин, який плив річкою, перетворюється на пляму крові на воді після влучання українського боєприпасу. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання боєприпасу в окупанта, який пливе річкою на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки від росіянина залишилася лише велика пляма крові на воді.
"Український береговий пляжний патруль штрафує російського окупанта, який порушив візовий режим і заплив за буйки. Херсонська область", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+13 Ksenia VB
показати весь коментар16.07.2025 11:00 Відповісти Посилання
+4 Igor #591922
показати весь коментар16.07.2025 10:48 Відповісти Посилання
+4 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.07.2025 10:52 Відповісти Посилання
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Поймал большую рыбу на крючок
Теперь его возят на кресле-каталке
Не тем ударился о воду, дурачок.
"рюмка фоткі
на стАлє"
"пляма крові
на воді"
like as if :
"Smoke on the water" -- майжееее