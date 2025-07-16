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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Росіянин, який плив річкою, перетворюється на пляму крові на воді після влучання українського боєприпасу. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання боєприпасу в окупанта, який пливе річкою на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки від росіянина залишилася лише велика пляма крові на воді.

"Український береговий пляжний патруль штрафує російського окупанта, який порушив візовий режим і заплив за буйки. Херсонська область", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе відбив голову російському штурмовику. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18202) знищення (7810) Херсонська область (6017)


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Топ коментарі
+13
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16.07.2025 11:00 Відповісти
+4
Скоріше на корм для раків
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16.07.2025 10:48 Відповісти
+4
Іхтіандр прутінський, наволоч з московії!
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16.07.2025 10:52 Відповісти
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Скоріше на корм для раків
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16.07.2025 10:48 Відповісти
Українські раки, не їдять цю ***** - Гидують!,)
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16.07.2025 10:54 Відповісти
Річкова живність підтягується?
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16.07.2025 10:50 Відповісти
Іхтіандр прутінський, наволоч з московії!
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16.07.2025 10:52 Відповісти
Один мой приятель, любитель рыбалки
Поймал большую рыбу на крючок
Теперь его возят на кресле-каталке
Не тем ударился о воду, дурачок.
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16.07.2025 10:57 Відповісти
Таких не берут в космонавты!
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16.07.2025 12:00 Відповісти
спейсмэн!
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16.07.2025 12:31 Відповісти
Й вічно п"яний грішка лєпс заспіває замість :
"рюмка фоткі
на стАлє"

"пляма крові
на воді"

like as if :
"Smoke on the water" -- майжееее
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16.07.2025 11:00 Відповісти
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16.07.2025 11:00 Відповісти
******** чапай василь.
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16.07.2025 12:59 Відповісти
 
 