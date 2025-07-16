Росіянин, який плив річкою, перетворюється на пляму крові на воді після влучання українського боєприпасу. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент влучання боєприпасу в окупанта, який пливе річкою на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що після атаки від росіянина залишилася лише велика пляма крові на воді.

"Український береговий пляжний патруль штрафує російського окупанта, який порушив візовий режим і заплив за буйки. Херсонська область", - зазначає у коментарі автор публікації.

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