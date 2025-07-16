Российские "двухсотые" лежат в черных мешках на краю перелеска. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов запускают двигатель мотоблока на фоне тел ликвидированных россиян, лежащих на краю перелеска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что часть тел уже упакованы в черные мешки. Всего в кадр попадает около десятка тел.
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+8 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+4 ALEX SUROVV #593022
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+2 ОсвальдКоблпот #588757
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