Российские "двухсотые" лежат в черных мешках на краю перелеска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов запускают двигатель мотоблока на фоне тел ликвидированных россиян, лежащих на краю перелеска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что часть тел уже упакованы в черные мешки. Всего в кадр попадает около десятка тел.

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