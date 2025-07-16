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Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
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Российские "двухсотые" лежат в черных мешках на краю перелеска. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое оккупантов запускают двигатель мотоблока на фоне тел ликвидированных россиян, лежащих на краю перелеска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что часть тел уже упакованы в черные мешки. Всего в кадр попадает около десятка тел.

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Автор: 

армия РФ (20051) уничтожение (7497)


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Топ комментарии
+8
добре хоч це не люди
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16.07.2025 12:29 Ответить
+4
Це друга армія світу якої всі бояться? Замість того щоб надати Україні багато зброї і знищити раз і назавжди цю рашистську чуму, захід продовжує цій чумі допомагати розповсюджуватись по світу.
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16.07.2025 12:38 Ответить
+2
Довбойоби приперлися через маразм хворого ***** щоб здохнути.
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16.07.2025 12:31 Ответить
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добре хоч це не люди
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16.07.2025 12:29 Ответить
Довбойоби приперлися через маразм хворого ***** щоб здохнути.
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16.07.2025 12:31 Ответить
хіба там в них колись було інакше??? вони всю історію перлися як таргани на поклик якогось "царя", от тільки українці це нація без історичної памяті і швидко все забували, "братались" і танцювали під кацапську дудку
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16.07.2025 13:08 Ответить
Зараз погрузять і на штурм.
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16.07.2025 12:35 Ответить
Це друга армія світу якої всі бояться? Замість того щоб надати Україні багато зброї і знищити раз і назавжди цю рашистську чуму, захід продовжує цій чумі допомагати розповсюджуватись по світу.
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16.07.2025 12:38 Ответить
російські фермери вносять добрива.
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16.07.2025 12:38 Ответить
куда поехал??... в мешок!!!!
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16.07.2025 12:39 Ответить
І чому мені приємно від цьогом видовища. Жаль, що з ними поруч не лежить орк з драндулету.
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16.07.2025 12:47 Ответить
Мотоблоками селяни у нас, часто гній, по городу, розвозять...
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16.07.2025 12:48 Ответить
Прикид у всех одинаковый... С отливом. Красавцы.
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16.07.2025 13:06 Ответить
Я вже десь писав, що тут дуже підходить цитата зі старої радянської пісні:
Шлю єй, шлю я єй за пакєтам пакєт,
Толька, толька нєт мнє ні слова в аивєт
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16.07.2025 13:26 Ответить
Катафалк конечно ещё тот а вот почему на всех пакетов не хватило ...
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16.07.2025 13:49 Ответить
 
 