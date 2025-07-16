Російські "двохсоті" лежать у чорних мішках на краю переліску. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів запускають двигун мотоблока на фоні, тіл ліквідованих росіян, що лежать на краю переліску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що частина тіл вже упаковані у чорні мішки. Загалом у кадр потрапляє близько десятка тіл.
Топ коментарі
+7 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар16.07.2025 12:29 Відповісти Посилання
+3 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.07.2025 12:38 Відповісти Посилання
+2 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар16.07.2025 12:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шлю єй, шлю я єй за пакєтам пакєт,
Толька, толька нєт мнє ні слова в аивєт