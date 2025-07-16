Російські "двохсоті" лежать у чорних мішках на краю переліску. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів запускають двигун мотоблока на фоні, тіл ліквідованих росіян, що лежать на краю переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що частина тіл вже упаковані у чорні мішки. Загалом у кадр потрапляє близько десятка тіл.

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