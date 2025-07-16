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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Російські "двохсоті" лежать у чорних мішках на краю переліску. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє окупантів запускають двигун мотоблока на фоні, тіл ліквідованих росіян, що лежать на краю переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що частина тіл вже упаковані у чорні мішки. Загалом у кадр потрапляє близько десятка тіл.

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Автор: 

армія рф (18202) знищення (7810)


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Топ коментарі
+7
добре хоч це не люди
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16.07.2025 12:29 Відповісти
+3
Це друга армія світу якої всі бояться? Замість того щоб надати Україні багато зброї і знищити раз і назавжди цю рашистську чуму, захід продовжує цій чумі допомагати розповсюджуватись по світу.
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16.07.2025 12:38 Відповісти
+2
Довбойоби приперлися через маразм хворого ***** щоб здохнути.
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16.07.2025 12:31 Відповісти
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добре хоч це не люди
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16.07.2025 12:29 Відповісти
Довбойоби приперлися через маразм хворого ***** щоб здохнути.
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16.07.2025 12:31 Відповісти
хіба там в них колись було інакше??? вони всю історію перлися як таргани на поклик якогось "царя", от тільки українці це нація без історичної памяті і швидко все забували, "братались" і танцювали під кацапську дудку
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16.07.2025 13:08 Відповісти
Зараз погрузять і на штурм.
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16.07.2025 12:35 Відповісти
Це друга армія світу якої всі бояться? Замість того щоб надати Україні багато зброї і знищити раз і назавжди цю рашистську чуму, захід продовжує цій чумі допомагати розповсюджуватись по світу.
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16.07.2025 12:38 Відповісти
російські фермери вносять добрива.
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16.07.2025 12:38 Відповісти
куда поехал??... в мешок!!!!
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16.07.2025 12:39 Відповісти
І чому мені приємно від цьогом видовища. Жаль, що з ними поруч не лежить орк з драндулету.
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16.07.2025 12:47 Відповісти
Мотоблоками селяни у нас, часто гній, по городу, розвозять...
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16.07.2025 12:48 Відповісти
Прикид у всех одинаковый... С отливом. Красавцы.
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16.07.2025 13:06 Відповісти
Я вже десь писав, що тут дуже підходить цитата зі старої радянської пісні:
Шлю єй, шлю я єй за пакєтам пакєт,
Толька, толька нєт мнє ні слова в аивєт
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16.07.2025 13:26 Відповісти
 
 