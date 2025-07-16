РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12762 посетителя онлайн
Новости Видео
8 663 41

В Верховной Раде блокируют трибуну парламента. ВИДЕО

В Верховной Раде нардепы блокируют трибуну.

Видео обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть", - отметил парламентарий.

Читайте: Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Что он предусматривает?

В Раде блокируют трибуну из-за нарушения регламента

Автор: 

ВР (29314) регламент (226) блокирование (475)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
****** ГЕТЬманцев відбиває хабарі
показать весь комментарий
16.07.2025 13:15 Ответить
+13
Стефанчук навіть зняв навушники та перестав слухати Тік Ток!! Треба О.Ляшка повертати у ВР....
показать весь комментарий
16.07.2025 13:06 Ответить
+13
Всю 450 голову кодлу ***** на передок! Разом з усім аппаратом ради!
ЗАЇБАЛИ!!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ще за соєва правка?
показать весь комментарий
16.07.2025 13:03 Ответить
Мито на ЕКСПОРТ сої та ріпаку.
ЕКСПОРТ!!!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:07 Ответить
****** ГЕТЬманцев відбиває хабарі
показать весь комментарий
16.07.2025 13:15 Ответить
Бабло для депутатів це святе. Тому й маски- шоу.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:18 Ответить
гетьманцев в масці?
Тю, а я подумав, що то морда в нього така хитрозада...
показать весь комментарий
16.07.2025 13:21 Ответить
мито на: соєві боби - у 10%
показать весь комментарий
16.07.2025 13:08 Ответить
На фронт держиморд!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:03 Ответить
как в старые-добрые времена....
показать весь комментарий
16.07.2025 13:05 Ответить
Стефанчук навіть зняв навушники та перестав слухати Тік Ток!! Треба О.Ляшка повертати у ВР....
показать весь комментарий
16.07.2025 13:06 Ответить
Ляшко як не дивно на фронті.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:49 Ответить
То він уже не з вилами прийшов би до них
показать весь комментарий
16.07.2025 14:33 Ответить
З коханцем, який його на відео по яснах лупить???
показать весь комментарий
16.07.2025 14:41 Ответить
Відсипте їм гранат трішки. Бо щось шахеди та ракети ніяк до них не долітають, усюди долітають, а туди ні... Дивина та й годі.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:07 Ответить
В секторі , де знаходится Рада, було декілька вибухів ракет і шахедів. Прямого влучання не було.
показать весь комментарий
16.07.2025 14:02 Ответить
Ну тобто, на четвертий рік війни з "кієвскім режімом" ні одного прильоту, ні по вр, ні по оп, ні по мо, ба навіть ні одного депутата десь накормани з телеграму не підрізали чи бодай автівку спалили?
Певно вони зачаровані чи що.
А може ворогу воно і не треба?
показать весь комментарий
16.07.2025 15:29 Ответить
Всю 450 голову кодлу ***** на передок! Разом з усім аппаратом ради!
ЗАЇБАЛИ!!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:08 Ответить
Пральна! І набрати нових облич! Які не замарані оборудками! Весільних фотографів, корабельних сосен..
показать весь комментарий
16.07.2025 13:26 Ответить
Шо там такоє...вже...це ж вже було ....щурі плятьььььь
показать весь комментарий
16.07.2025 13:14 Ответить
Бовдур
показать весь комментарий
16.07.2025 13:16 Ответить
Шабаш и бесы.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:15 Ответить
Який ще регламент!? В нас Конституція на паузі, як казав Найвеличніший, а вони про якийсь регламент!
Єдиний закон/регламент/порядок яким потрібно керуватись, це наказ Його Могутності Борисовича Першого!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:19 Ответить
Гетьманцев це міль яка не зупиниться поки все не зіжре і не засере своєю трухлявісь, так щоб нічого не можливо було заштопати. Все має зструхнути за його бажанням.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:23 Ответить
Свинячі дущі.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:31 Ответить
Хтось мені нещодавно на форумі розказував шо не блокують трибуну парламенту. Як бачите - блокують. Насолоджуйтеся
показать весь комментарий
16.07.2025 13:25 Ответить
Свині біля кормушки,наглядний кадр.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:27 Ответить
Пшонка стайл.
показать весь комментарий
16.07.2025 13:30 Ответить
Ну, тут як подивитись. Свого часу здіймали гвалт з вивізних мит на соняшник. А зараз Україна в лідерах виробництва олії. Всі ж за те, щоб додану вартість створювати в країні?
показать весь комментарий
16.07.2025 13:40 Ответить
подивіться на цю карикатурну морду ліца, стефанчука ...цеж стидоба розуму тих %, хто їх вибрав !!!
показать весь комментарий
16.07.2025 13:53 Ответить
нарешті парламент проснувся
показать весь комментарий
16.07.2025 14:03 Ответить
випускайте кракена - колю катлєту, він там всіх розкидає!
показать весь комментарий
16.07.2025 14:23 Ответить
Тут за безцінь скупили агромагнати , вивезли взяли баблвшко , потім завезли соєві продукти знов наварили . А потім всі такі в **** " а чому у нас дорожче ніж в Польщі чи Італії ?" А патаму чта......
показать весь комментарий
16.07.2025 14:39 Ответить
Шоб так не по сої і усілякій требусі,а по реальним кейсам по типу порушення конституції так блокували.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:02 Ответить
Видати депутатам зброю !!!!!!!!!!!!!!!! З повним боєкомплектом. Народу буде менше роботи.
показать весь комментарий
16.07.2025 15:34 Ответить
Льоха - одна жива істота в цьому висохлому болота із
показать весь комментарий
16.07.2025 15:48 Ответить
 
 