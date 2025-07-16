В Верховной Раде блокируют трибуну парламента. ВИДЕО

В Верховной Раде нардепы блокируют трибуну.

Видео обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть", - отметил парламентарий.

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