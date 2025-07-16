В Верховной Раде блокируют трибуну парламента. ВИДЕО
В Верховной Раде нардепы блокируют трибуну.
Видео обнародовал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть", - отметил парламентарий.
Топ комментарии
+16 мыкола дрон
показать весь комментарий16.07.2025 13:15 Ответить Ссылка
+13 Віталій #584752
показать весь комментарий16.07.2025 13:06 Ответить Ссылка
+13 Billara
показать весь комментарий16.07.2025 13:08 Ответить Ссылка
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ЕКСПОРТ!!!
Тю, а я подумав, що то морда в нього така хитрозада...
Певно вони зачаровані чи що.
А може ворогу воно і не треба?
ЗАЇБАЛИ!!
Єдиний закон/регламент/порядок яким потрібно керуватись, це наказ Його Могутності Борисовича Першого!