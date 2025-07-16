У Верховній Раді блокують трибуну парламенту. ВIДЕО

У Верховній Раді нардепи блокують трибуну.

Відео оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися зманіпулювати регламентом і все одно її протягнути", - зазначив парламентар.

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