У Верховній Раді блокують трибуну парламенту. ВIДЕО
У Верховній Раді нардепи блокують трибуну.
Відео оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися зманіпулювати регламентом і все одно її протягнути", - зазначив парламентар.
Топ коментарі
+18 мыкола дрон
показати весь коментар16.07.2025 13:15 Відповісти Посилання
+17 Billara
показати весь коментар16.07.2025 13:08 Відповісти Посилання
+16 Віталій #584752
показати весь коментар16.07.2025 13:06 Відповісти Посилання
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ЕКСПОРТ!!!
Тю, а я подумав, що то морда в нього така хитрозада...
Певно вони зачаровані чи що.
А може ворогу воно і не треба?
ЗАЇБАЛИ!!
Єдиний закон/регламент/порядок яким потрібно керуватись, це наказ Його Могутності Борисовича Першого!
«Нашій фракції не дали виступ по законопроєкту, зала голосувала без обговорення, не дали взяти перерву з заміною на виступ, махлюють з поправками до законопроєктів», - написала депутатка в соцмережах.
«Шулери, за годину до відставки уряду, тягнуть шкурний урядовий законопроєкт «про контроль промислового забруднення», куди внесли правку про …. сою і ріпак! За процедурою, відсторонення спікера вимагає підпису двох фракцій. Так от, окрім «ЄС» ніхто це не підтримав», - пояснила Геращенко.
«Для розуміння, що відбувається в ВР і як важко відстоювати тут демократію і парламентаризм, право депутата на законотворчі діяльність», - наголошує Ірина Геращенко.