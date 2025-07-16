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У Верховній Раді блокують трибуну парламенту. ВIДЕО

У Верховній Раді нардепи блокують трибуну.

Відео оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися зманіпулювати регламентом і все одно її протягнути", - зазначив парламентар.

Читайте: Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Що він передбачає?

У Раді блокують трибуну через порушення регламенту

Автор: 

ВР (15091) регламент (115) блокування (670)


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Топ коментарі
+18
****** ГЕТЬманцев відбиває хабарі
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16.07.2025 13:15 Відповісти
+17
Всю 450 голову кодлу ***** на передок! Разом з усім аппаратом ради!
ЗАЇБАЛИ!!
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16.07.2025 13:08 Відповісти
+16
Стефанчук навіть зняв навушники та перестав слухати Тік Ток!! Треба О.Ляшка повертати у ВР....
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16.07.2025 13:06 Відповісти
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Що ще за соєва правка?
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16.07.2025 13:03 Відповісти
Мито на ЕКСПОРТ сої та ріпаку.
ЕКСПОРТ!!!
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16.07.2025 13:07 Відповісти
****** ГЕТЬманцев відбиває хабарі
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16.07.2025 13:15 Відповісти
Бабло для депутатів це святе. Тому й маски- шоу.
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16.07.2025 13:18 Відповісти
гетьманцев в масці?
Тю, а я подумав, що то морда в нього така хитрозада...
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16.07.2025 13:21 Відповісти
мито на: соєві боби - у 10%
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16.07.2025 13:08 Відповісти
На фронт держиморд!
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16.07.2025 13:03 Відповісти
как в старые-добрые времена....
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16.07.2025 13:05 Відповісти
Стефанчук навіть зняв навушники та перестав слухати Тік Ток!! Треба О.Ляшка повертати у ВР....
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16.07.2025 13:06 Відповісти
Ляшко як не дивно на фронті.
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16.07.2025 13:49 Відповісти
То він уже не з вилами прийшов би до них
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16.07.2025 14:33 Відповісти
З коханцем, який його на відео по яснах лупить???
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16.07.2025 14:41 Відповісти
Відсипте їм гранат трішки. Бо щось шахеди та ракети ніяк до них не долітають, усюди долітають, а туди ні... Дивина та й годі.
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16.07.2025 13:07 Відповісти
В секторі , де знаходится Рада, було декілька вибухів ракет і шахедів. Прямого влучання не було.
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16.07.2025 14:02 Відповісти
Ну тобто, на четвертий рік війни з "кієвскім режімом" ні одного прильоту, ні по вр, ні по оп, ні по мо, ба навіть ні одного депутата десь накормани з телеграму не підрізали чи бодай автівку спалили?
Певно вони зачаровані чи що.
А може ворогу воно і не треба?
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16.07.2025 15:29 Відповісти
Кацап не настільки дурний, щоб вбивати воргів України.
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16.07.2025 16:32 Відповісти
Всю 450 голову кодлу ***** на передок! Разом з усім аппаратом ради!
ЗАЇБАЛИ!!
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16.07.2025 13:08 Відповісти
Пральна! І набрати нових облич! Які не замарані оборудками! Весільних фотографів, корабельних сосен..
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16.07.2025 13:26 Відповісти
Шо там такоє...вже...це ж вже було ....щурі плятьььььь
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16.07.2025 13:14 Відповісти
Бовдур
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16.07.2025 13:16 Відповісти
Шабаш и бесы.
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16.07.2025 13:15 Відповісти
Який ще регламент!? В нас Конституція на паузі, як казав Найвеличніший, а вони про якийсь регламент!
Єдиний закон/регламент/порядок яким потрібно керуватись, це наказ Його Могутності Борисовича Першого!
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16.07.2025 13:19 Відповісти
Гетьманцев це міль яка не зупиниться поки все не зіжре і не засере своєю трухлявісь, так щоб нічого не можливо було заштопати. Все має зструхнути за його бажанням.
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16.07.2025 13:23 Відповісти
Свинячі дущі.
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16.07.2025 13:31 Відповісти
Хтось мені нещодавно на форумі розказував шо не блокують трибуну парламенту. Як бачите - блокують. Насолоджуйтеся
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16.07.2025 13:25 Відповісти
Свині біля кормушки,наглядний кадр.
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16.07.2025 13:27 Відповісти
Пшонка стайл.
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16.07.2025 13:30 Відповісти
Ну, тут як подивитись. Свого часу здіймали гвалт з вивізних мит на соняшник. А зараз Україна в лідерах виробництва олії. Всі ж за те, щоб додану вартість створювати в країні?
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16.07.2025 13:40 Відповісти
подивіться на цю карикатурну морду ліца, стефанчука ...цеж стидоба розуму тих %, хто їх вибрав !!!
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16.07.2025 13:53 Відповісти
нарешті парламент проснувся
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16.07.2025 14:03 Відповісти
випускайте кракена - колю катлєту, він там всіх розкидає!
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16.07.2025 14:23 Відповісти
Тут за безцінь скупили агромагнати , вивезли взяли баблвшко , потім завезли соєві продукти знов наварили . А потім всі такі в **** " а чому у нас дорожче ніж в Польщі чи Італії ?" А патаму чта......
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16.07.2025 14:39 Відповісти
Шоб так не по сої і усілякій требусі,а по реальним кейсам по типу порушення конституції так блокували.
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16.07.2025 15:02 Відповісти
Видати депутатам зброю !!!!!!!!!!!!!!!! З повним боєкомплектом. Народу буде менше роботи.
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16.07.2025 15:34 Відповісти
Льоха - одна жива істота в цьому висохлому болота із
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16.07.2025 15:48 Відповісти
Як стефанчуки затурбувалися, мабуть, отримали предОплату, а тут таке, і на їх очах … Гроші, тепер треба повернути, власнику «невідомому»??
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16.07.2025 16:35 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2025/07/16/yevrosolidarnist-zaproponuvala-vidstoronyty-vid-vedennya-zasidannya-stefanchuka-za-grube-porushennya-reglamentu/ Фракція «Європейська Солідарність» вимагає відсторонити від ведення засідання Р. Стефанчука за грубе порушення регламенту. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Нашій фракції не дали виступ по законопроєкту, зала голосувала без обговорення, не дали взяти перерву з заміною на виступ, махлюють з поправками до законопроєктів», - написала депутатка в соцмережах.

«Шулери, за годину до відставки уряду, тягнуть шкурний урядовий законопроєкт «про контроль промислового забруднення», куди внесли правку про …. сою і ріпак! За процедурою, відсторонення спікера вимагає підпису двох фракцій. Так от, окрім «ЄС» ніхто це не підтримав», - пояснила Геращенко.

«Для розуміння, що відбувається в ВР і як важко відстоювати тут демократію і парламентаризм, право депутата на законотворчі діяльність», - наголошує Ірина Геращенко.
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16.07.2025 16:52 Відповісти
 
 