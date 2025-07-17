РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10667 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники
233 0

Бойцы 63-й ОМБр дронами уничтожили 2 орудия и 3 миномета оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили грузовик, внедорожник, мотоцикл, 2 орудия, 3 миномета, средство РЭБ, Старлинк и генератор оккупантов на Лиманском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артрозведчикам 63-й бригады нужны 2 коптера. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4303) 63 ОМБр (111)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 