Бойцы 63-й ОМБр дронами уничтожили 2 орудия и 3 миномета оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили грузовик, внедорожник, мотоцикл, 2 орудия, 3 миномета, средство РЭБ, Старлинк и генератор оккупантов на Лиманском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", информирует Цензор.НЕТ.
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