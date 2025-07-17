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Бійці 63-ї ОМБр дронами знищили 2 гармати та 3 міномети окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили вантажівку, позашляховик, мотоцикл, 2 гармати, 3 міномета, засіб РЕБ, Старлінк і генератор окупантів на Лиманському напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артрозвідникам 63-ї бригади потрібні 2 коптери. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5119) 63 ОМБр (111)


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