Бійці 63-ї ОМБр дронами знищили 2 гармати та 3 міномети окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили вантажівку, позашляховик, мотоцикл, 2 гармати, 3 міномета, засіб РЕБ, Старлінк і генератор окупантів на Лиманському напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
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