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Новости Видео Атака беспилотников на Россию
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Дроны атаковали Москву и Подмосковье: горели автомобили, есть повреждения. ВИДЕО

Ночью 20 июля 2025 года дроны атаковали Москву и Подмосковье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA и ряд российских СМИ.

В ночь на 20 июля в Москве и пригородах была зафиксирована новая атака беспилотников. О взрывах и характерных звуках полета дронов сообщили жители Зеленограда, поселка Голубое, а также Калужской области РФ.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО якобы сбила 16 беспилотников над территорией региона.

В 15-м микрорайоне Зеленограда, по словам очевидцев, были слышны громкие взрывы, беспилотники пролетали над самыми крышами многоэтажек. В некоторых домах выбило окна. Также жители поселка Голубое отмечают, что во время мощных "хлопков" дрожали стены и окна в домах.

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В результате падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, который расположен к северу от Москвы, произошло возгорание автомобилей.

Автор: 

беспилотник (3965) москва (3093) Удары по РФ (423)


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Топ комментарии
+4
А щось, крім кількох авто та вибитих шибок?
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20.07.2025 08:29 Ответить
+4
Це навіть не пародія на атаку!
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20.07.2025 08:40 Ответить
+1
згорів автомобіль
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20.07.2025 08:21 Ответить
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згорів автомобіль
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20.07.2025 08:21 Ответить
І *** з ним згорів?
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20.07.2025 08:23 Ответить
ви відстібаєте і в автомобілі зберігаєте ?
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20.07.2025 08:25 Ответить
Розвідка боєм? - може скоро влупимо посолідніше
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20.07.2025 08:28 Ответить
А щось, крім кількох авто та вибитих шибок?
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20.07.2025 08:29 Ответить
Це навіть не пародія на атаку!
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20.07.2025 08:40 Ответить
Мрієш про більше? не переймайся, далі буде.
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20.07.2025 08:57 Ответить
Цікаво,яка була ціль цієї атаки?
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20.07.2025 08:53 Ответить
Розповісти в новинах про надпотужний удар восьми мільонів дронів Сирського та Ермака по Москві.
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20.07.2025 09:07 Ответить
Це добре що атакують москву ,але на окупованих територіях України перебувають майже 700 тисяч окупантів саме туди мають наноситись удари по ворожій логістиці ,казармах складах ,залізниці чому Донецьк ,Луганськ ,Горлівка ,Мелітополь ітп не відчувають тогшо тщо відчувають жителі Харкова чи Дніпра щоночі.Кожна атака має базуватись завдати ворогу найбільшої шкоди.
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20.07.2025 08:59 Ответить
Бачив , одну автівку спалили і два балкони пошкодили кацапам. Мда. Це нам не Іскандери....
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20.07.2025 09:01 Ответить
Нарешті…, може хоч хтось здогадався, треба таке кожен день, мотор як у шахєда, сам дрон с гівна й палок, але, щоб кожен день, або кожну ніч…, щоб збивали, самі лупили по своїх будинках, щоб не спали й ніколи не знали, що саме летить…
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20.07.2025 09:03 Ответить
В принципі, і вибиті шибки теж непогано, навіть дрони-обманки без нічого. Треба психологічно давити, виснажувати ППО та оголошувати різні плани "ковер". Погано те, що навіть фанерних ермаківських дрончиків дуже мало. Той же план ковер працює, коли це постійно. Де маштабування? Це так важко? Ну робіть фанерні планери без двигуна, повітряні кулі... П.С. Я бачу не дронову атаку, а зелений фуфел, як все, що робить ермачня.
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20.07.2025 09:06 Ответить
 
 