Дроны атаковали Москву и Подмосковье: горели автомобили, есть повреждения. ВИДЕО
Ночью 20 июля 2025 года дроны атаковали Москву и Подмосковье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA и ряд российских СМИ.
В ночь на 20 июля в Москве и пригородах была зафиксирована новая атака беспилотников. О взрывах и характерных звуках полета дронов сообщили жители Зеленограда, поселка Голубое, а также Калужской области РФ.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО якобы сбила 16 беспилотников над территорией региона.
В 15-м микрорайоне Зеленограда, по словам очевидцев, были слышны громкие взрывы, беспилотники пролетали над самыми крышами многоэтажек. В некоторых домах выбило окна. Также жители поселка Голубое отмечают, что во время мощных "хлопков" дрожали стены и окна в домах.
В результате падения обломков одного из сбитых дронов в Зеленограде, который расположен к северу от Москвы, произошло возгорание автомобилей.
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