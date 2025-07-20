Дрони атакували Москву та Підмосков’я: горіли автівки, є пошкодження. ВIДЕО

Вночі 20 липня 2025 року дрони атакували Москву та Підмосков’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA та низку російських ЗМІ.

В ніч на 20 липня у Москві та передмістях було зафіксовано нову атаку безпілотників. Про вибухи та характерні звуки польоту дронів повідомили жителі Зеленограда, селища Голубе, а також Калузької області РФ.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, ППО нібито збила 16 безпілотників над територією регіону.

У 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.

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Унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді, що розташований на північ від Москви, сталося загоряння автомобілів.