Дрони атакували Москву та Підмосков’я: горіли автівки, є пошкодження. ВIДЕО
Вночі 20 липня 2025 року дрони атакували Москву та Підмосков’я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA та низку російських ЗМІ.
В ніч на 20 липня у Москві та передмістях було зафіксовано нову атаку безпілотників. Про вибухи та характерні звуки польоту дронів повідомили жителі Зеленограда, селища Голубе, а також Калузької області РФ.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, ППО нібито збила 16 безпілотників над територією регіону.
У 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.
Унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді, що розташований на північ від Москви, сталося загоряння автомобілів.
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з Бучі ще... де удари?
на даунбас пукіну посрати
Хоча, а нахіба нам ті ракети... щоб шибки вибивати...