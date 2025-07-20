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Новини Відео Атака безпілотників на Росію
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Дрони атакували Москву та Підмосков’я: горіли автівки, є пошкодження. ВIДЕО

Вночі 20 липня 2025 року дрони атакували Москву та Підмосков’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA та низку російських ЗМІ.

В ніч на 20 липня у Москві та передмістях було зафіксовано нову атаку безпілотників. Про вибухи та характерні звуки польоту дронів повідомили жителі Зеленограда, селища Голубе, а також Калузької області РФ.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, ППО нібито збила 16 безпілотників над територією регіону.

У 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних "хлопків" тремтіли стіни й вікна в оселях.

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Унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді, що розташований на північ від Москви, сталося загоряння автомобілів.

Автор: 

безпілотник (4556) москва (1269) Удари по РФ (425)


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Топ коментарі
+12
А щось, крім кількох авто та вибитих шибок?
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20.07.2025 08:29 Відповісти
+10
Це навіть не пародія на атаку!
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20.07.2025 08:40 Відповісти
+5
Нарешті…, може хоч хтось здогадався, треба таке кожен день, мотор як у шахєда, сам дрон с гівна й палок, але, щоб кожен день, або кожну ніч…, щоб збивали, самі лупили по своїх будинках, щоб не спали й ніколи не знали, що саме летить…
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20.07.2025 09:03 Відповісти
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згорів автомобіль
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20.07.2025 08:21 Відповісти
І *** з ним згорів?
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20.07.2025 08:23 Відповісти
ви відстібаєте і в автомобілі зберігаєте ?
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20.07.2025 08:25 Відповісти
Розвідка боєм? - може скоро влупимо посолідніше
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20.07.2025 08:28 Відповісти
А щось, крім кількох авто та вибитих шибок?
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20.07.2025 08:29 Відповісти
Це навіть не пародія на атаку!
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20.07.2025 08:40 Відповісти
Мрієш про більше? не переймайся, далі буде.
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20.07.2025 08:57 Відповісти
3 роки чекаю
з Бучі ще... де удари?
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20.07.2025 09:26 Відповісти
Скажу тобі так - Усьому свій час.
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20.07.2025 09:30 Відповісти
То так здається коли не твоє авто чи будинок горить.
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20.07.2025 09:24 Відповісти
Цікаво,яка була ціль цієї атаки?
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20.07.2025 08:53 Відповісти
Розповісти в новинах про надпотужний удар восьми мільонів дронів Сирського та Ермака по Москві.
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20.07.2025 09:07 Відповісти
Це добре що атакують москву ,але на окупованих територіях України перебувають майже 700 тисяч окупантів саме туди мають наноситись удари по ворожій логістиці ,казармах складах ,залізниці чому Донецьк ,Луганськ ,Горлівка ,Мелітополь ітп не відчувають тогшо тщо відчувають жителі Харкова чи Дніпра щоночі.Кожна атака має базуватись завдати ворогу найбільшої шкоди.
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20.07.2025 08:59 Відповісти
Бачив , одну автівку спалили і два балкони пошкодили кацапам. Мда. Це нам не Іскандери....
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20.07.2025 09:01 Відповісти
Нарешті…, може хоч хтось здогадався, треба таке кожен день, мотор як у шахєда, сам дрон с гівна й палок, але, щоб кожен день, або кожну ніч…, щоб збивали, самі лупили по своїх будинках, щоб не спали й ніколи не знали, що саме летить…
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20.07.2025 09:03 Відповісти
В принципі, і вибиті шибки теж непогано, навіть дрони-обманки без нічого. Треба психологічно давити, виснажувати ППО та оголошувати різні плани "ковер". Погано те, що навіть фанерних ермаківських дрончиків дуже мало. Той же план ковер працює, коли це постійно. Де маштабування? Це так важко? Ну робіть фанерні планери без двигуна, повітряні кулі... П.С. Я бачу не дронову атаку, а зелений фуфел, як все, що робить ермачня.
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20.07.2025 09:06 Відповісти
палаюча моква то найбільша шкода
на даунбас пукіну посрати
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20.07.2025 09:27 Відповісти
Перепрошую, а то вже дооовгі Нептуни, чи ті, що коротші?
Хоча, а нахіба нам ті ракети... щоб шибки вибивати...
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20.07.2025 09:25 Відповісти
Дискомфорт мешканців пітьми, що входить в норму - яке-неяке, але все ж досягнення.

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20.07.2025 09:32 Відповісти
Гаона робота. Незай свинорилі звикають. Що посіяли те й пожнуть.
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20.07.2025 09:41 Відповісти
 
 