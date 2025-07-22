Путин еще в 2022 году критиковал НАБУ, САП и ВАКС за якобы контроль со стороны США. ВИДЕО
За два дня до полномасштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор Владимир Путин критиковал антикоррупционные органы в Украине, в частности, НАБУ, САП и ВАКС.
Соответствующее видео в своем фейсбуке опубликовал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
Путин, в частности, заявлял, что посольство США в Украине напрямую контролирует НАПК, НАБУ и САП.
"Ну и для полноты картины - давайте не забывать кому больше всего мозолили эти НАБУ, САП и ВАКС и международные эксперты еще 22 февраля 2022 года", - прокомментировал Жернаков.
Топ комментарии
+11 news 245 #510424
показать весь комментарий22.07.2025 20:20 Ответить Ссылка
+10 Frio Frio
показать весь комментарий22.07.2025 20:20 Ответить Ссылка
+10 SlavaGeroyam
показать весь комментарий22.07.2025 20:21 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Frio Frio
показать весь комментарий22.07.2025 20:20 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
news 245 #510424
показать весь комментарий22.07.2025 20:20 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
БК С
показать весь комментарий22.07.2025 20:20 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Михайло Бурмай #582774
показать весь комментарий22.07.2025 20:20 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий22.07.2025 20:21 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
SlavaGeroyam
показать весь комментарий22.07.2025 20:21 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Перехватчик
показать весь комментарий22.07.2025 20:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий22.07.2025 20:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
polini orop
показать весь комментарий22.07.2025 20:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владислав Александрович #602971
показать весь комментарий22.07.2025 20:54 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль