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Новости Видео Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Путин еще в 2022 году критиковал НАБУ, САП и ВАКС за якобы контроль со стороны США. ВИДЕО

За два дня до полномасштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор Владимир Путин критиковал антикоррупционные органы в Украине, в частности, НАБУ, САП и ВАКС.

Соответствующее видео в своем фейсбуке опубликовал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

Путин, в частности, заявлял, что посольство США в Украине напрямую контролирует НАПК, НАБУ и САП.

"Ну и для полноты картины - давайте не забывать кому больше всего мозолили эти НАБУ, САП и ВАКС и международные эксперты еще 22 февраля 2022 года", - прокомментировал Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция против уничтожения независимости НАБУ и САП состоится в 20:00 в Киеве, Львове и Днепре (обновлено)

Автор: 

НАБУ (4276) путин владимир (31737) САП (2124) Антикоррупционный суд (1244)


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Топ комментарии
+11
Як гарно виходить- Зе є зрадником
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22.07.2025 20:20 Ответить
+10
Тепер буде контролювати мацква, а какая разніца ?)
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22.07.2025 20:20 Ответить
+10
ну и что требовалось доказать ху из ху в нашій державі і на кого працюють.
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22.07.2025 20:21 Ответить
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Тепер буде контролювати мацква, а какая разніца ?)
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22.07.2025 20:20 Ответить
Як гарно виходить- Зе є зрадником
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22.07.2025 20:20 Ответить
Земля конченный п....д@р как и его избиратели
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22.07.2025 20:20 Ответить
Приїхав портнов, дав вказівки.
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22.07.2025 20:20 Ответить
Напав на Україну - шоб наладити "порядок"?
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22.07.2025 20:21 Ответить
ну и что требовалось доказать ху из ху в нашій державі і на кого працюють.
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22.07.2025 20:21 Ответить
Вже задовільнили ВВХ?
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22.07.2025 20:22 Ответить
Ну тепер все складається як потрібно агентурі і московіі
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22.07.2025 20:37 Ответить
прямий доказ державної зради зеленського та 263 депутатів.
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22.07.2025 20:54 Ответить
 
 