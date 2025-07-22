Путин еще в 2022 году критиковал НАБУ, САП и ВАКС за якобы контроль со стороны США. ВИДЕО

За два дня до полномасштабного вторжения в Украину кремлевский диктатор Владимир Путин критиковал антикоррупционные органы в Украине, в частности, НАБУ, САП и ВАКС.

Соответствующее видео в своем фейсбуке опубликовал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

Путин, в частности, заявлял, что посольство США в Украине напрямую контролирует НАПК, НАБУ и САП.

"Ну и для полноты картины - давайте не забывать кому больше всего мозолили эти НАБУ, САП и ВАКС и международные эксперты еще 22 февраля 2022 года", - прокомментировал Жернаков.

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