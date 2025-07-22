Путін ще в 2022 критикував НАБУ, САП та ВАКС за нібито контроль з боку США. ВIДЕО

За два дні до повномасштабного вторгнення в Україну кремлівський диктатор Володимир Путін критикував антикорупційні органи в Україні, зокрема, НАБУ, САП та ВАКС.

Відповідне відео в своєму фейсбуці опублікував голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

Путін, зокрема, заявляв, що посольство США в Україні напряму контролює НАЗК, НАБУ та САП.

"Ну і для повноти картини - давайте не забувати кому найбільше муляли оці НАБУ, САП і ВАКС і міжнародні експерти ще 22 лютого 2022 року", - прокоментував Жернаков.

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