Путін ще в 2022 критикував НАБУ, САП та ВАКС за нібито контроль з боку США. ВIДЕО
За два дні до повномасштабного вторгнення в Україну кремлівський диктатор Володимир Путін критикував антикорупційні органи в Україні, зокрема, НАБУ, САП та ВАКС.
Відповідне відео в своєму фейсбуці опублікував голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.
Путін, зокрема, заявляв, що посольство США в Україні напряму контролює НАЗК, НАБУ та САП.
"Ну і для повноти картини - давайте не забувати кому найбільше муляли оці НАБУ, САП і ВАКС і міжнародні експерти ще 22 лютого 2022 року", - прокоментував Жернаков.
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