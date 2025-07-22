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Новини Відео Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Путін ще в 2022 критикував НАБУ, САП та ВАКС за нібито контроль з боку США. ВIДЕО

За два дні до повномасштабного вторгнення в Україну кремлівський диктатор Володимир Путін критикував антикорупційні органи в Україні, зокрема, НАБУ, САП та ВАКС.

Відповідне відео в своєму фейсбуці опублікував голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

Путін, зокрема, заявляв, що посольство США в Україні напряму контролює НАЗК, НАБУ та САП.

"Ну і для повноти картини - давайте не забувати кому найбільше муляли оці НАБУ, САП і ВАКС і міжнародні експерти ще 22 лютого 2022 року", - прокоментував Жернаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція проти знищення незалежності НАБУ та САП відбудеться о 20:00 у Києві, Львові та Дніпрі (оновлено)

Автор: 

НАБУ (5149) путін володимир (24322) САП (2277) ВАКС Антикорупційний суд (2022)


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Топ коментарі
+11
Тепер буде контролювати мацква, а какая разніца ?)
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22.07.2025 20:20 Відповісти
+11
Як гарно виходить- Зе є зрадником
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22.07.2025 20:20 Відповісти
+10
ну и что требовалось доказать ху из ху в нашій державі і на кого працюють.
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22.07.2025 20:21 Відповісти
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Тепер буде контролювати мацква, а какая разніца ?)
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22.07.2025 20:20 Відповісти
Як гарно виходить- Зе є зрадником
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22.07.2025 20:20 Відповісти
Земля конченный п....д@р как и его избиратели
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22.07.2025 20:20 Відповісти
Приїхав портнов, дав вказівки.
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22.07.2025 20:20 Відповісти
Напав на Україну - шоб наладити "порядок"?
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22.07.2025 20:21 Відповісти
ну и что требовалось доказать ху из ху в нашій державі і на кого працюють.
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22.07.2025 20:21 Відповісти
Вже задовільнили ВВХ?
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22.07.2025 20:22 Відповісти
Ну тепер все складається як потрібно агентурі і московіі
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22.07.2025 20:37 Відповісти
прямий доказ державної зради зеленського та 263 депутатів.
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22.07.2025 20:54 Відповісти
 
 