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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Украинский дрон сбрасывает термитный боеприпас оккупантам в укрытие. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен сброс термитного боеприпаса с украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор БПЛА направил огонь на укрытие оккупантов, которое было обустроено в частном доме.

"Украинский дрон эффектно сбрасывает термитный боеприпас на укрытие российских военных в доме в Донецкой области", - пишет в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (20110) технологии (681) уничтожение (7539) Донецкая область (10295)


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Горіть у пеклі, москалі!
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23.07.2025 12:34 Ответить
нужно дальнобойные дроны заряжать термитными смесями и поджигать будет эффективнее, чем взрыв, который урона не наносит много - окна разбивает и в месте взрыва разрушает немного, а вот если большой дрон зарядить термитной смесью и он пролетит над целями и будет сбрасывать термит, то пожар же распространяется по всем целям и урон больше.
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23.07.2025 12:35 Ответить
Welcome! ідіть в Амрію і робіть "нужно дальнобойные дроны заряжать термитными смесями и поджигать будет эффективнее"
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23.07.2025 12:49 Ответить
Фіга собі ... усе нелюдям ! 🤠
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23.07.2025 12:44 Ответить
 
 