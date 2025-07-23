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Украинский дрон сбрасывает термитный боеприпас оккупантам в укрытие. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен сброс термитного боеприпаса с украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор БПЛА направил огонь на укрытие оккупантов, которое было обустроено в частном доме.
"Украинский дрон эффектно сбрасывает термитный боеприпас на укрытие российских военных в доме в Донецкой области", - пишет в комментарии автор публикации.
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AbOriginal_UA
показать весь комментарий23.07.2025 12:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
APOCALYPSE #432067
показать весь комментарий23.07.2025 12:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Roman Fesenko
показать весь комментарий23.07.2025 12:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Маск13
показать весь комментарий23.07.2025 12:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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