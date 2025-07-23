Украинский дрон сбрасывает термитный боеприпас оккупантам в укрытие. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен сброс термитного боеприпаса с украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор БПЛА направил огонь на укрытие оккупантов, которое было обустроено в частном доме.

"Украинский дрон эффектно сбрасывает термитный боеприпас на укрытие российских военных в доме в Донецкой области", - пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 20 вражеских БПЛА: дроны, оснащенные сеткометом, сбивают российские беспилотники. ВИДЕО