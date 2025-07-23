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Український дрон скидає термітний боєприпас окупантам в укриття. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований скид термітного боєприпасу із українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор БПЛА спрямував вогонь на укриття окупантів, яке було облаштоване у приватному будинку.
"Український дрон ефектно скидає термітний боєприпас на укриття російських військових у будинку в Донецькій області", - пише у коментарі автор публікації.
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Зате в пекло підуть уже підготовлені)))