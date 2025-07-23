Український дрон скидає термітний боєприпас окупантам в укриття. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований скид термітного боєприпасу із українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор БПЛА спрямував вогонь на укриття окупантів, яке було облаштоване у приватному будинку.

"Український дрон ефектно скидає термітний боєприпас на укриття російських військових у будинку в Донецькій області", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 20 ворожих БПЛА: дрони, оснащені сіткометом, збивають російські безпілотники. ВIДЕО