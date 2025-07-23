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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Український дрон скидає термітний боєприпас окупантам в укриття. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований скид термітного боєприпасу із українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор БПЛА спрямував вогонь на укриття окупантів, яке було облаштоване у приватному будинку.

"Український дрон ефектно скидає термітний боєприпас на укриття російських військових у будинку в Донецькій області", - пише у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (18261) технології (862) знищення (7852) Донецька область (9113)


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Горіть у пеклі, москалі!
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23.07.2025 12:34 Відповісти
нужно дальнобойные дроны заряжать термитными смесями и поджигать будет эффективнее, чем взрыв, который урона не наносит много - окна разбивает и в месте взрыва разрушает немного, а вот если большой дрон зарядить термитной смесью и он пролетит над целями и будет сбрасывать термит, то пожар же распространяется по всем целям и урон больше.
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23.07.2025 12:35 Відповісти
Welcome! ідіть в Амрію і робіть "нужно дальнобойные дроны заряжать термитными смесями и поджигать будет эффективнее"
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23.07.2025 12:49 Відповісти
Фіга собі ... усе нелюдям ! 🤠
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23.07.2025 12:44 Відповісти
Отакі і треба скидати на НПЗ та нафтосховища.
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23.07.2025 13:10 Відповісти
Гори-гори ясно щоби не погасло!....
Зате в пекло підуть уже підготовлені)))
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23.07.2025 13:13 Відповісти
 
 