Враг ночью атаковал Славянскую громаду: разрушен дом культуры. ВИДЕО

В ночь на 24 июля Славянская громада снова подверглась вражескому обстрелу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

В поселке Мирное дрон-камикадзе типа "шахед" ("Герань-2") попал в дом культуры. Сооружение полностью разрушено и выгорело.

"К счастью, обошлось без жертв", - отметил начальник ГВА.

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