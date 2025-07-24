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Новости Видео Обстрел Славянска
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Враг ночью атаковал Славянскую громаду: разрушен дом культуры. ВИДЕО

В ночь на 24 июля Славянская громада снова подверглась вражескому обстрелу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.

В поселке Мирное дрон-камикадзе типа "шахед" ("Герань-2") попал в дом культуры. Сооружение полностью разрушено и выгорело.

"К счастью, обошлось без жертв", - отметил начальник ГВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреливают Славянск из всех возможных видов вооружения, - глава ГВА Лях

Автор: 

Донецкая область (10302) Краматорский район (500) Славянск (2628)


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