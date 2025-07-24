Враг ночью атаковал Славянскую громаду: разрушен дом культуры. ВИДЕО
В ночь на 24 июля Славянская громада снова подверглась вражескому обстрелу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
В поселке Мирное дрон-камикадзе типа "шахед" ("Герань-2") попал в дом культуры. Сооружение полностью разрушено и выгорело.
"К счастью, обошлось без жертв", - отметил начальник ГВА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль