Ворог вночі атакував Слов’янську громаду: зруйновано будинок культури. ВIДЕО
У ніч на 24 липня Словʼянська громада знову зазнала ворожого обстрілу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
У селищі Мирне дрон-камікадзе типу "шахед" ("Герань-2") влучив у будинок культури. Споруда повністю зруйнована та вигоріла.
"На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив начальник МВА.
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