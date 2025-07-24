Ворог вночі атакував Слов’янську громаду: зруйновано будинок культури. ВIДЕО

У ніч на 24 липня Словʼянська громада знову зазнала ворожого обстрілу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

У селищі Мирне дрон-камікадзе типу "шахед" ("Герань-2") влучив у будинок культури. Споруда повністю зруйнована та вигоріла.

"На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив начальник МВА.

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