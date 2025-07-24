Оккупант снимает свою уцелевшую "буханку": "На ободах приехала. Вся в осколках! Кровища! Вот такая ху#ня, бл#дь!". ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает свой уцелевший после боестолкновения автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский автомобиль посечен осколками и заляпан кровью оккупантов, которые были внутри.
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привезла братвє, кровушкі.
а в ній..