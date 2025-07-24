Оккупант снимает свою уцелевшую "буханку": "На ободах приехала. Вся в осколках! Кровища! Вот такая ху#ня, бл#дь!". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает свой уцелевший после боестолкновения автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский автомобиль посечен осколками и заляпан кровью оккупантов, которые были внутри.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой! Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В селе Снагость на Курщине уничтожен автомобильный мост: "Вот такой прилетик. Был мост и нет моста. Утром я еще проехал". ВИДЕО