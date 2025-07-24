Окупант фільмує свою уцілілу "буханку": "На ободах приехала. Вся в осколках! Кровища! Вот такая ху#ня, бл#дь!". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує свій уцілілий після боєзіткненн автомобіль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий автомобіль посічений осколками і заляпаний кров'ю окупантів, які були усередині.
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привезла братвє, кровушкі.
а в ній..