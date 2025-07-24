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Новини Відео Знищення російської техніки
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Окупант фільмує свою уцілілу "буханку": "На ободах приехала. Вся в осколках! Кровища! Вот такая ху#ня, бл#дь!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує свій уцілілий після боєзіткненн автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожий автомобіль посічений осколками і заляпаний кров'ю окупантів, які були усередині.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (18271) логістика (62)


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так це, донорська машина.
привезла братвє, кровушкі.
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24.07.2025 09:46 Відповісти
Ваня, лапоть скре.поносный, беги под радныя бярезки, а то с тобой будет то-же что и с твоим драндулетом.
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24.07.2025 09:47 Відповісти
а куди вони їхали і що роблять на Українські землі не хочуть пояснити?
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24.07.2025 09:49 Відповісти
Якщо чесно, це відео добре показує чому ці буханки до цих пір випускають. Вони примітивні, але вони це компенсують своєю живучістю.
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24.07.2025 09:51 Відповісти
Вона до цих пір випускається, бо на відміну від Фольца, Мерса, Форда - одразу вийшла і не потребує модернізації !
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24.07.2025 10:11 Відповісти
В порівнянні з чим вони живучі? З трупом?
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24.07.2025 10:12 Відповісти
буханка...

а в ній..

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24.07.2025 10:10 Відповісти
Війна Х-уйла робить нас іншими, в якомусь сенсі гіршими, бо інакше не вижити, ось сьогодні розбився літак АН-24, на борту якого було 49 орків і орченят, а перша думка, яка виникає, що вони вже ніколи не зможуть завдати ніякої шкоди Україні.
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24.07.2025 10:13 Відповісти
 
 