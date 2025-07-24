Россиянка из Кузбасса жалуется, что неизвестные повредили на кладбище могилы "героев сво": "Все разбито. Все валяется. Как такое может быть?!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка из Кузбасса снимает поврежденные неизвестными могилы "героев сво".
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка возмущается таким "безобразием" и говорит, что неизвестные не обошли ни одной могилы российских военных.
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