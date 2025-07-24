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Россиянка из Кузбасса жалуется, что неизвестные повредили на кладбище могилы "героев сво": "Все разбито. Все валяется. Как такое может быть?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянка из Кузбасса снимает поврежденные неизвестными могилы "героев сво".

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка возмущается таким "безобразием" и говорит, что неизвестные не обошли ни одной могилы российских военных.

Смотрите: Кладбище ликвидированных в Украине оккупантов в российском Владивостоке: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри, вон сколько их". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20120) кладбище (290)


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Херої, сдох максім да і путін з ним
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24.07.2025 11:37 Ответить
бульдозером це сміття треба згорнути.
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24.07.2025 11:40 Ответить
Та Ви шановний - ландшафтний дизайнер з великим досвідом!
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24.07.2025 12:22 Ответить
Как вААЩе єто может бить? А так як ці виродки пішли вбивати українців. Свинособакам свинособача смерть!
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24.07.2025 11:42 Ответить
Всьо разбіто в жуткой драке
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24.07.2025 11:53 Ответить
СВОшников мутантовЖивыхМертвецов!!!)))
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24.07.2025 12:24 Ответить
Слава нашим партизанам!
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24.07.2025 12:02 Ответить
Самці навіть на думку не спадає "як це може бути"", включи зайву хромосому і допетраєшь...
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24.07.2025 12:02 Ответить
Так я як ще має виглядати сміттєзвалище ?
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24.07.2025 12:09 Ответить
"как вообще вот это может быть?" ти, цапля дурноголова повинна питати не про могили, а ПРО ВІЙНУ безглузду й криваву.. Самки-орчихи навіть не розуміють, що не було б цих могил, якби "вєлічайший стратєг" сторіччя не розв'зав би цю ідіотську війну.
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24.07.2025 12:11 Ответить
А що букв не вистачило, щоб написати «героев сволочей»?
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24.07.2025 12:15 Ответить
ЕСЛИ НЕ НАСРАЛИ ТО НЕСЧИТАЕТСЯ!!!
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24.07.2025 12:22 Ответить
 
 