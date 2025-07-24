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Росіянка із Кузбасу бідкається, що невідомі пошкодили на кладовищі могили "героев сво": "Все разбито. Все валяется. Как такое может быть?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка із Кузбасу фільмує пошкоджені невідомими могили "героев сво".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка обурюється таким "неподобством" і каже що невідомі не оминули жодної могили російських військових.

Дивіться: Кладовище ліквідованих в Україні окупантів у російському Владивостоці: "Капец сколько пацанов! Очень быстро и очень много! Смотри вон сколько их". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18271) кладовище (203)


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Херої, сдох максім да і путін з ним
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24.07.2025 11:37 Відповісти
бульдозером це сміття треба згорнути.
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24.07.2025 11:40 Відповісти
Та Ви шановний - ландшафтний дизайнер з великим досвідом!
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24.07.2025 12:22 Відповісти
Как вААЩе єто может бить? А так як ці виродки пішли вбивати українців. Свинособакам свинособача смерть!
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24.07.2025 11:42 Відповісти
Всьо разбіто в жуткой драке
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24.07.2025 11:53 Відповісти
СВОшников мутантовЖивыхМертвецов!!!)))
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24.07.2025 12:24 Відповісти
Слава нашим партизанам!
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24.07.2025 12:02 Відповісти
Самці навіть на думку не спадає "як це може бути"", включи зайву хромосому і допетраєшь...
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24.07.2025 12:02 Відповісти
Так я як ще має виглядати сміттєзвалище ?
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24.07.2025 12:09 Відповісти
"как вообще вот это может быть?" ти, цапля дурноголова повинна питати не про могили, а ПРО ВІЙНУ безглузду й криваву.. Самки-орчихи навіть не розуміють, що не було б цих могил, якби "вєлічайший стратєг" сторіччя не розв'зав би цю ідіотську війну.
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24.07.2025 12:11 Відповісти
А що букв не вистачило, щоб написати «героев сволочей»?
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24.07.2025 12:15 Відповісти
ЕСЛИ НЕ НАСРАЛИ ТО НЕСЧИТАЕТСЯ!!!
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24.07.2025 12:22 Відповісти
Треба ще давати посилання на це відео, щоб можна було написати цій істоті "побажання".
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24.07.2025 12:26 Відповісти
 
 