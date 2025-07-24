Росіянка із Кузбасу бідкається, що невідомі пошкодили на кладовищі могили "героев сво": "Все разбито. Все валяется. Как такое может быть?!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянка із Кузбасу фільмує пошкоджені невідомими могили "героев сво".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка обурюється таким "неподобством" і каже що невідомі не оминули жодної могили російських військових.
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