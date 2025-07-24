С начала года потери оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек, - Сырский. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество ликвидированных российских оккупантов с начала 2025 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем уничтожать врага по всей линии фронта. С начала года потери российских оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек (255470)", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий поблагодарил украинских защитников и защитниц за стойкость, мужество и профессиональную боевую работу.

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"Борьба продолжается. Слава Украине!" - написал Сырский.