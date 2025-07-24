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С начала года потери оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек, - Сырский. ВИДЕО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество ликвидированных российских оккупантов с начала 2025 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжаем уничтожать врага по всей линии фронта. С начала года потери российских оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек (255470)", - говорится в сообщении.
Главнокомандующий поблагодарил украинских защитников и защитниц за стойкость, мужество и профессиональную боевую работу.
"Борьба продолжается. Слава Украине!" - написал Сырский.
Топ комментарии
+8 Igor #591922
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+3 Вячеслав Перов
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+2 Леонід Іванов #585422
показать весь комментарий24.07.2025 12:13 Ответить Ссылка
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наші хлопці, кулеметники, кажуть що рука не здригнеться, і психіка не зламається!
подавайте патрони!
кацапське вторгнення триває 1243 дні. у твоєму містечку поховано 1500 героїв?
зе!поц, дуже любить переможні реляції!
сирський генерал чєго ізволітє, вміє усладити вуха зе!скомороха.
зе!гніда дуже любить сирського!
От тільки у русні мобілізаційний потенціал не 2.5 до 2, а 5 до 1.