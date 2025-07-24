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С начала года потери оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек, - Сырский. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество ликвидированных российских оккупантов с начала 2025 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжаем уничтожать врага по всей линии фронта. С начала года потери российских оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек (255470)", - говорится в сообщении.

Главнокомандующий поблагодарил украинских защитников и защитниц за стойкость, мужество и профессиональную боевую работу.

Читайте: У нас есть высокомотивированные солдаты, которые могут продвигаться вперед, но нужно больше ПВО, - Сырский

"Борьба продолжается. Слава Украине!" - написал Сырский.

Автор: 

армия РФ (20120) потери (4491) Александр Сырский (661)


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Топ комментарии
+8
Може вже досить розповідати про їх втрати у м'ясному еквіваленті. Вони зараз ******** наші города Одесу, та інші. Розповідайте чім ми їм відповідаємо, чи адекватна відповідь. А за м'ясо ху...ло не переживає, баби на конвеєр поставлено, понаєхавшиє працюють
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24.07.2025 12:09 Ответить
+3
в них людський ресурс нобмежений 10 мл більше чи меньше погоди для економіки та суспільства РФ не зроблять
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24.07.2025 12:09 Ответить
+2
Скільки ми вже втратили території при потужному сирському і втрачаємо кожний день.
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24.07.2025 12:13 Ответить
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кацапи помітили загибель бійця?
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24.07.2025 12:03 Ответить
Ну мирное население думаю не заметила, а военные думаю очень заметили
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24.07.2025 12:09 Ответить
в них людський ресурс нобмежений 10 мл більше чи меньше погоди для економіки та суспільства РФ не зроблять
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24.07.2025 12:09 Ответить
біосміття, треба одягнути, кормити, озброїти, та, як мінімум доставити на фронт.
наші хлопці, кулеметники, кажуть що рука не здригнеться, і психіка не зламається!
подавайте патрони!
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24.07.2025 12:14 Ответить
навіщо ти брешеш?
кацапське вторгнення триває 1243 дні. у твоєму містечку поховано 1500 героїв?
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24.07.2025 12:17 Ответить
певно є якийсь відсоток суспільства, якому ця інформація важлива
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24.07.2025 12:09 Ответить
Може вже досить розповідати про їх втрати у м'ясному еквіваленті. Вони зараз ******** наші города Одесу, та інші. Розповідайте чім ми їм відповідаємо, чи адекватна відповідь. А за м'ясо ху...ло не переживає, баби на конвеєр поставлено, понаєхавшиє працюють
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24.07.2025 12:09 Ответить
Скільки ми вже втратили території при потужному сирському і втрачаємо кожний день.
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24.07.2025 12:13 Ответить
сирський постійний відвідувач ставок у кабінеті з зеленими кріслами зе!лідара.
зе!поц, дуже любить переможні реляції!
сирський генерал чєго ізволітє, вміє усладити вуха зе!скомороха.
зе!гніда дуже любить сирського!
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24.07.2025 12:21 Ответить
та ці сиркові (у якого батьки на паРаші ) "победобесні" реляції вже дістали

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24.07.2025 12:28 Ответить
А українські втрати, судячи зі слів Веніславського про необхідність мобілізації 30 тисяч українців щомісяця, перевищили 200 тисяч з початку року.
От тільки у русні мобілізаційний потенціал не 2.5 до 2, а 5 до 1.
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24.07.2025 12:41 Ответить
Я вже й не пам'ятаю хто нас запевняв, що після втрат в 100 000 кацапи зупиняться... Хто ж це був?.. Хто підкаже?
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24.07.2025 13:12 Ответить
 
 