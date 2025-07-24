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Від початку року втрати окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб, - Сирський. ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість ліквідованих російських окупантів від початку 2025 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо знищувати ворога по всій лінії фронту. Від початку року втрати російських окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб (255470)", - ідеться в повідомленні.
Головнокомандувач подякував українським захисникам і захисницям за стійкість, мужність і професійну бойову роботу.
"Боротьба триває. Слава Україні!", - написав Сирський
Топ коментарі
+8 Igor #591922
показати весь коментар24.07.2025 12:09 Відповісти Посилання
+3 Вячеслав Перов
показати весь коментар24.07.2025 12:09 Відповісти Посилання
+2 Леонід Іванов #585422
показати весь коментар24.07.2025 12:13 Відповісти Посилання
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наші хлопці, кулеметники, кажуть що рука не здригнеться, і психіка не зламається!
подавайте патрони!
кацапське вторгнення триває 1243 дні. у твоєму містечку поховано 1500 героїв?
зе!поц, дуже любить переможні реляції!
сирський генерал чєго ізволітє, вміє усладити вуха зе!скомороха.
зе!гніда дуже любить сирського!
От тільки у русні мобілізаційний потенціал не 2.5 до 2, а 5 до 1.