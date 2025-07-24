УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12573 відвідувача онлайн
Новини Відео Втрати ворога
759 15

Від початку року втрати окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб, - Сирський. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість ліквідованих російських окупантів від початку 2025 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо знищувати ворога по всій лінії фронту. Від початку року втрати російських окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб (255470)", - ідеться в повідомленні.

Головнокомандувач подякував українським захисникам і захисницям за стійкість, мужність і професійну бойову роботу.

Читайте: У нас є високомотивовані солдати, які можуть просуватися вперед, але потрібно більше ППО, - Сирський

"Боротьба триває. Слава Україні!", - написав Сирський

Автор: 

армія рф (18271) втрати (4506) Сирський Олександр (686)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Може вже досить розповідати про їх втрати у м'ясному еквіваленті. Вони зараз ******** наші города Одесу, та інші. Розповідайте чім ми їм відповідаємо, чи адекватна відповідь. А за м'ясо ху...ло не переживає, баби на конвеєр поставлено, понаєхавшиє працюють
показати весь коментар
24.07.2025 12:09 Відповісти
+3
в них людський ресурс нобмежений 10 мл більше чи меньше погоди для економіки та суспільства РФ не зроблять
показати весь коментар
24.07.2025 12:09 Відповісти
+2
Скільки ми вже втратили території при потужному сирському і втрачаємо кожний день.
показати весь коментар
24.07.2025 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи помітили загибель бійця?
показати весь коментар
24.07.2025 12:03 Відповісти
Ну мирное население думаю не заметила, а военные думаю очень заметили
показати весь коментар
24.07.2025 12:09 Відповісти
в них людський ресурс нобмежений 10 мл більше чи меньше погоди для економіки та суспільства РФ не зроблять
показати весь коментар
24.07.2025 12:09 Відповісти
біосміття, треба одягнути, кормити, озброїти, та, як мінімум доставити на фронт.
наші хлопці, кулеметники, кажуть що рука не здригнеться, і психіка не зламається!
подавайте патрони!
показати весь коментар
24.07.2025 12:14 Відповісти
навіщо ти брешеш?
кацапське вторгнення триває 1243 дні. у твоєму містечку поховано 1500 героїв?
показати весь коментар
24.07.2025 12:17 Відповісти
певно є якийсь відсоток суспільства, якому ця інформація важлива
показати весь коментар
24.07.2025 12:09 Відповісти
Може вже досить розповідати про їх втрати у м'ясному еквіваленті. Вони зараз ******** наші города Одесу, та інші. Розповідайте чім ми їм відповідаємо, чи адекватна відповідь. А за м'ясо ху...ло не переживає, баби на конвеєр поставлено, понаєхавшиє працюють
показати весь коментар
24.07.2025 12:09 Відповісти
Скільки ми вже втратили території при потужному сирському і втрачаємо кожний день.
показати весь коментар
24.07.2025 12:13 Відповісти
сирський постійний відвідувач ставок у кабінеті з зеленими кріслами зе!лідара.
зе!поц, дуже любить переможні реляції!
сирський генерал чєго ізволітє, вміє усладити вуха зе!скомороха.
зе!гніда дуже любить сирського!
показати весь коментар
24.07.2025 12:21 Відповісти
та ці сиркові (у якого батьки на паРаші ) "победобесні" реляції вже дістали

показати весь коментар
24.07.2025 12:28 Відповісти
А українські втрати, судячи зі слів Веніславського про необхідність мобілізації 30 тисяч українців щомісяця, перевищили 200 тисяч з початку року.
От тільки у русні мобілізаційний потенціал не 2.5 до 2, а 5 до 1.
показати весь коментар
24.07.2025 12:41 Відповісти
Я вже й не пам'ятаю хто нас запевняв, що після втрат в 100 000 кацапи зупиняться... Хто ж це був?.. Хто підкаже?
показати весь коментар
24.07.2025 13:12 Відповісти
 
 