Від початку року втрати окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб, - Сирський. ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість ліквідованих російських окупантів від початку 2025 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо знищувати ворога по всій лінії фронту. Від початку року втрати російських окупантів у живій силі вже перевищили 250 тисяч осіб (255470)", - ідеться в повідомленні.

Головнокомандувач подякував українським захисникам і захисницям за стійкість, мужність і професійну бойову роботу.

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"Боротьба триває. Слава Україні!", - написав Сирський