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Новости Видео Уничтожение вражеской техники на Курском направлении
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Россиянин из Курщины заснял атаку украинского беспилотника на башню связи: "Опять птичка! Опачки! Эх, бляха-муха!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снял успешную атаку украинского дрона на коммуникационную башню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи оборудование башни было выведено из строя - после атаки БПЛА на верхушке башни заметен дым.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили два вражеских укрытия и плавсредство в Курской области. ВИДЕО

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связь (322) коммуникация (35) дроны (4333) Курск (1167)


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Бляха - муха - яроплан!
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24.07.2025 14:48 Ответить
свинорил , це ще не феєрвєркі , феєрверкі ,коли своїх свинорилих з мангала будеш витягувати
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24.07.2025 16:05 Ответить
Роздуплись
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24.07.2025 16:08 Ответить
не тобі звернення , а коментатору відео
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24.07.2025 16:12 Ответить
Радіє так, наче це він запустив.
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24.07.2025 14:49 Ответить
елочкін людоєдочкін..
вялікій гускій ізиг..
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24.07.2025 15:14 Ответить
Як кацапчик радіє ураженню власного об"єкта. ))) Нічого святого. Якби ще й когось з лаптєногих вбило, то три баяна порвав би від радості.
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24.07.2025 15:26 Ответить
а, на дєрєвнє усть обригалово, таких феєрверків не побачиш.
бляха муха!
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24.07.2025 15:45 Ответить
 
 