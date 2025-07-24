Россиянин из Курщины заснял атаку украинского беспилотника на башню связи: "Опять птичка! Опачки! Эх, бляха-муха!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин снял успешную атаку украинского дрона на коммуникационную башню.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи оборудование башни было выведено из строя - после атаки БПЛА на верхушке башни заметен дым.
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вялікій гускій ізиг..
бляха муха!