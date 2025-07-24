Росіянин із Курщини зафільмував атаку українського безпілотника на вежу зв’язку: "Опять птичка! Опачки! Эх, бляха-муха!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин зафільмував успішну атаку українського дрона на комунікаційну вежу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису обладнання вежі було виведене із ладу - після атаки БПЛА на верхівці вежі помітний дим.

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