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Новини Відео Знищення ворожої техніки на Курському напрямку
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Росіянин із Курщини зафільмував атаку українського безпілотника на вежу зв’язку: "Опять птичка! Опачки! Эх, бляха-муха!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин зафільмував успішну атаку українського дрона на комунікаційну вежу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису обладнання вежі було виведене із ладу  - після атаки БПЛА на верхівці вежі помітний дим.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили два ворожі укриття та плавзасіб у Курській області. ВIДЕО

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зв’язок (402) комунікація (29) дрони (5161) Курськ (1179)


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Бляха - муха - яроплан!
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24.07.2025 14:48 Відповісти
свинорил , це ще не феєрвєркі , феєрверкі ,коли своїх свинорилих з мангала будеш витягувати
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24.07.2025 16:05 Відповісти
Роздуплись
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24.07.2025 16:08 Відповісти
не тобі звернення , а коментатору відео
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24.07.2025 16:12 Відповісти
Радіє так, наче це він запустив.
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24.07.2025 14:49 Відповісти
елочкін людоєдочкін..
вялікій гускій ізиг..
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24.07.2025 15:14 Відповісти
Як кацапчик радіє ураженню власного об"єкта. ))) Нічого святого. Якби ще й когось з лаптєногих вбило, то три баяна порвав би від радості.
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24.07.2025 15:26 Відповісти
а, на дєрєвнє усть обригалово, таких феєрверків не побачиш.
бляха муха!
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24.07.2025 15:45 Відповісти
 
 