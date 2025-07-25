Оккупант смог уцелеть после прямого попадания украинского дрона ниже спины. ВИДЕО
Оккупанту удалось уцелеть после прямого попадания украинского дрона в зад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиянина высокой степени живучести опубликована в соцсетях. На записи виден момент попадания, который заснят камерой БПЛА. Далее идет видео с камеры, которая установлена на амуниции россиянина. Там видно, что оккупант после попадания встает и продолжает движение.
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