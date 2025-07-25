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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант смог уцелеть после прямого попадания украинского дрона ниже спины. ВИДЕО

Оккупанту удалось уцелеть после прямого попадания украинского дрона в зад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиянина высокой степени живучести опубликована в соцсетях. На записи виден момент попадания, который заснят камерой БПЛА. Далее идет видео с камеры, которая установлена на амуниции россиянина. Там видно, что оккупант после попадания встает и продолжает движение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый в зад оккупант ковыляет после эвакуации в убежище. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20125) курьез (4066) дроны (4338)


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Топ комментарии
+3
Курка без голови теж якийсь час бігає.
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25.07.2025 11:57 Ответить
+1
ну він не довго чалапати буде
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25.07.2025 11:55 Ответить
+1
Теперка беззадьку ніякі кадирівці не страшні!
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25.07.2025 12:13 Ответить
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ну він не довго чалапати буде
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25.07.2025 11:55 Ответить
Курка без голови теж якийсь час бігає.
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25.07.2025 11:57 Ответить
Нехай не радіє. Сьогодні пощастило, а завтра дронів буде два або три. І його таки відправлять на концерт кобзона.
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25.07.2025 12:00 Ответить
Вибухівка не вибухнула?
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25.07.2025 12:04 Ответить
А може йому сподобався дрон в сраці, так звикне, і кадирівці будут не потрібні
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25.07.2025 12:04 Ответить
Теперка беззадьку ніякі кадирівці не страшні!
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25.07.2025 12:13 Ответить
Рашисти розробили антидронові сраки?
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25.07.2025 12:13 Ответить
Нет, кумулятивная струя из сраки снизила поражающий эффект взрыва дрона
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25.07.2025 12:20 Ответить
Выжил, но теперь просто нет куска жопы.
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25.07.2025 12:15 Ответить
боже-боже... це був чийсь дім, жили люди, було життя..., а зараз одні стіни, пустка й якась мразота бігає...
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25.07.2025 12:18 Ответить
Мокша тепер безжопий.
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25.07.2025 12:19 Ответить
з порваною сракою багато не повоює
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25.07.2025 12:30 Ответить
певно желєзний зад - херой сво
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25.07.2025 12:33 Ответить
 
 