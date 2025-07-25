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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант зміг уціліти після прямого влучання українського дрона нижче спини. ВIДЕО

Окупанту вдалося уціліти після прямого влучання українського дрона у зад.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на росіянина високого ступеня живучості опублікований у соцмережах. На записі видно момент влучання, який зафільмований камерою БПЛА. Далі йде відео із камери, яка встановлена на амуніції росіянина. Там видно, що окупант після влучання встає і продовжує рух. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений у зад окупант шкандибає після евакуації до прихистку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18276) курйоз (581) дрони (5165)


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Топ коментарі
+7
Курка без голови теж якийсь час бігає.
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25.07.2025 11:57 Відповісти
+5
Рашисти розробили антидронові сраки?
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25.07.2025 12:13 Відповісти
+3
ну він не довго чалапати буде
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25.07.2025 11:55 Відповісти
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ну він не довго чалапати буде
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25.07.2025 11:55 Відповісти
Курка без голови теж якийсь час бігає.
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25.07.2025 11:57 Відповісти
Нехай не радіє. Сьогодні пощастило, а завтра дронів буде два або три. І його таки відправлять на концерт кобзона.
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25.07.2025 12:00 Відповісти
Вибухівка не вибухнула?
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25.07.2025 12:04 Відповісти
А може йому сподобався дрон в сраці, так звикне, і кадирівці будут не потрібні
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25.07.2025 12:04 Відповісти
Теперка беззадьку ніякі кадирівці не страшні!
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25.07.2025 12:13 Відповісти
Рашисти розробили антидронові сраки?
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25.07.2025 12:13 Відповісти
Нет, кумулятивная струя из сраки снизила поражающий эффект взрыва дрона
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25.07.2025 12:20 Відповісти
Выжил, но теперь просто нет куска жопы.
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25.07.2025 12:15 Відповісти
боже-боже... це був чийсь дім, жили люди, було життя..., а зараз одні стіни, пустка й якась мразота бігає...
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25.07.2025 12:18 Відповісти
Мокша тепер безжопий.
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25.07.2025 12:19 Відповісти
з порваною сракою багато не повоює
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25.07.2025 12:30 Відповісти
певно желєзний зад - херой сво
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25.07.2025 12:33 Відповісти
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25.07.2025 12:43 Відповісти
Суки к#цапські, вони у нас не тільки життя, здоров'я та житло забрали, вони забрали у мене пісні "Кіно" , які я обожнював. Тепер ця музика асоціюється із вбивствами українців. Курви
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25.07.2025 12:45 Відповісти
Прямо, в центр прийняття рішень, московітами ?!?
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25.07.2025 12:48 Відповісти
этим видео модяру показали хххх !!!)))
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25.07.2025 13:07 Відповісти
 
 