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Окупант зміг уціліти після прямого влучання українського дрона нижче спини. ВIДЕО
Окупанту вдалося уціліти після прямого влучання українського дрона у зад.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки на росіянина високого ступеня живучості опублікований у соцмережах. На записі видно момент влучання, який зафільмований камерою БПЛА. Далі йде відео із камери, яка встановлена на амуніції росіянина. Там видно, що окупант після влучання встає і продовжує рух.
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