Минус танк, три БМП, четыре багги, 38 оккупантов - "двести", трое - "триста": бойцы 118-й ОМБр отразили атаку россиян. ВИДЕО

Бойцы 118-й ОМБр отбили механизированный штурм оккупантов и уничтожили восемь единиц вражеской техники и ликвидировали почти четыре десятка россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

"Попытка коммунистов штурмовать наши позиции на юге, которая завершилась полным фиаско в результате удачных действий 118-й ОМБр. В целом, во время наглых попыток наступления враг понес следующие потери: танк, 3 БМП, 4 багги, 38 - "200", 3 - "300", - отмечается в комментарии к видео.

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