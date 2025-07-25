РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10830 посетителей онлайн
Новости Видео Отражение штурма
2 327 3

Минус танк, три БМП, четыре багги, 38 оккупантов - "двести", трое - "триста": бойцы 118-й ОМБр отразили атаку россиян. ВИДЕО

Бойцы 118-й ОМБр отбили механизированный штурм оккупантов и уничтожили восемь единиц вражеской техники и ликвидировали почти четыре десятка россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

"Попытка коммунистов штурмовать наши позиции на юге, которая завершилась полным фиаско в результате удачных действий 118-й ОМБр. В целом, во время наглых попыток наступления враг понес следующие потери: танк, 3 БМП, 4 багги, 38 - "200", 3 - "300", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала года потери оккупантов в живой силе уже превысили 250 тысяч человек, - Сырский. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20125) уничтожение (7547)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені подобається, коли кацапів 200 в десятеро більше ніж 300...
показать весь комментарий
25.07.2025 13:44 Ответить
А кому це не подобається, навіть самкам та мамкам московитів подобається.
показать весь комментарий
25.07.2025 14:52 Ответить
Чим це так тікети до накабздону доставляють?????
показать весь комментарий
25.07.2025 14:57 Ответить
 
 