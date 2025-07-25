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Минус танк, три БМП, четыре багги, 38 оккупантов - "двести", трое - "триста": бойцы 118-й ОМБр отразили атаку россиян. ВИДЕО
Бойцы 118-й ОМБр отбили механизированный штурм оккупантов и уничтожили восемь единиц вражеской техники и ликвидировали почти четыре десятка россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.
"Попытка коммунистов штурмовать наши позиции на юге, которая завершилась полным фиаско в результате удачных действий 118-й ОМБр. В целом, во время наглых попыток наступления враг понес следующие потери: танк, 3 БМП, 4 багги, 38 - "200", 3 - "300", - отмечается в комментарии к видео.
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Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий25.07.2025 13:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий25.07.2025 14:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий25.07.2025 14:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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