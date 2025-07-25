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Мінус танк, три БМП, чотири баггі, 38 окупантів - "двісті", троє - "триста": бійці 118-ї ОМБр відбили атаку росіян. ВIДЕО
Бійці 118-ї ОМБр відбили механізований штурм окупантів та знищили вісім одиниць ворожої техніки та ліквідували майже чотири десятки росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.
"Спроба комуністів штурмувати наші позиції на півдні, яка завершилась повним фіаско в результаті вдалих дій 118-ї ОМБр. Загалом, під час нахабних спроб наступу ворог поніс наступні втрати: танк, 3 БМП, 4 баггі, 38 - "200", 3 - "300", - зазначається у коментарі до відео.
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Ivan Ivan #403337
показати весь коментар25.07.2025 13:44 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
krot_lub
показати весь коментар25.07.2025 14:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар25.07.2025 14:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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