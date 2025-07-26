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Пограничники уничтожили БМП, 4 транспортных средства, 6 укрытий и боевых позиций оккупантов. ВИДЕО

Пограничники Харьковского отряда на Южно-Слобожанском направлении FPV-дронами уничтожили российскую БМП, четыре транспортных средства, шесть укрытий и боевых позиций оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали на сайте Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20133) Госпогранслужба (6701) уничтожение (7551)


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