Прикордонники знищили БМП, 4 транспортних засоби, 6 укриттів та бойових позицій окупантів. ВIДЕО
Прикордонники Харківського загону на Південно-Слобожанському напрямку FPV-дронами знищили російську БМП, чотири транспортних засоби, шість укриттів та бойових позицій окупантів.
Відповідне відео опублікували на сайті Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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