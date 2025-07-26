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Прикордонники знищили БМП, 4 транспортних засоби, 6 укриттів та бойових позицій окупантів. ВIДЕО

Прикордонники Харківського загону на Південно-Слобожанському напрямку FPV-дронами знищили російську БМП, чотири транспортних засоби, шість укриттів та бойових позицій окупантів.

Відповідне відео опублікували на сайті Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18284) Держприкордонслужба ДПСУ (6265) знищення (7864)


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