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Наши воины применяют дроны-перехватчики для уничтожения воздушных целей россиян: уничтожены "Zala", "Supercam". ВИДЕО

На Волчанском направлении бойцы бригады "Форпост" применяют дроны-перехватчики для уничтожения воздушных целей противника. После обнаружения вражеского аппарата операторы запускают перехватчик, который обезвреживает БпЛА прямым столкновением. Благодаря этому оккупантов лишают возможности вести воздушную разведку и наносить удары.

Пограничники уничтожили такие российские беспилотники как "Zala", "Supercam", "Орлан", "Молния", информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (20133) Госпогранслужба (6701) уничтожение (7551)


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