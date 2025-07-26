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Наші воїни застосовують дрони-перехоплювачі для знищення повітряних цілей росіян: знищено "Zala", "Supercam". ВIДЕО
На Вовчанському напрямку бійці бригади "Форпост" застосовують дрони-перехоплювачі для знищення повітряних цілей противника. Після виявлення ворожого апарата оператори запускають перехоплювач, який знешкоджує БпЛА прямим зіткненням. Завдяки цьому окупантів позбавляють можливості вести повітряну розвідку та завдавати ударів.
Прикордонники знищили такі російські безпілотники як "Zala", "Supercam", "Орлан", "Молнія", інформує Цензор.НЕТ.
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