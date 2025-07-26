Учебно-боевой истребитель ВС РФ СУ-27УБ уничтожен на аэродроме в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь с 25 на 26 июля 2025 года на аэродроме "Армавир" Краснодарского края РФ загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.

Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

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"Сопротивление кремлевскому режиму внутри России растет. ГУР МО Украины напоминает - каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", - отмечают в украинской разведке.