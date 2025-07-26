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Учебно-боевой истребитель ВС РФ СУ-27УБ уничтожен на аэродроме в Краснодарском крае. ВИДЕО

В ночь с 25 на 26 июля 2025 года на аэродроме "Армавир" Краснодарского края РФ загорелся учебно-боевой истребитель вооруженных сил РФ СУ-27УБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

По информации местных жителей, связь в населенных пунктах вблизи аэродрома отсутствует.

Аэродром "Армавир" и самолеты на нем используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

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"Сопротивление кремлевскому режиму внутри России растет. ГУР МО Украины напоминает - каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", - отмечают в украинской разведке.

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самолет (3669) уничтожение (7551) ГУР (527)


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Ну хоч якась гарна новина,давненько літаків не було.
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26.07.2025 17:02 Ответить
Будет теперь учебным для пожарников.
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26.07.2025 17:05 Ответить
Краснодарские казаки работают! Ну или наши армяне мстят за карабах!
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26.07.2025 17:26 Ответить
Ганьба злочинному кремлівському режиму!
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26.07.2025 17:05 Ответить
Яка хороша людина є на території рашки.
Просто молодець.
Маю надію не впіймають.
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26.07.2025 17:06 Ответить
курити біля літаків не можна)
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26.07.2025 17:19 Ответить
 
 