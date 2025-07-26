УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8328 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російського літака
4 107 13

Навчально-бойовий винищувач зс РФ СУ-27УБ знищено на аеродромі у Краснодарському краї. ВIДЕО

У ніч за 25 на 26 липня 2025 року на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю РФ запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому - відсутній.

Аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збиття Су-30 змінило тактику РФ у Чорному морі: Росія обережніше застосовує авіацію, - ВМС

"Спротив кремлівському режиму всередині росії - зростає. ГУР МО України нагадує - кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", - наголошують в українській розвідці.

Автор: 

літак (2998) знищення (7864) ГУР (607)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Яка хороша людина є на території рашки.
Просто молодець.
Маю надію не впіймають.
показати весь коментар
26.07.2025 17:06 Відповісти
+9
Будет теперь учебным для пожарников.
показати весь коментар
26.07.2025 17:05 Відповісти
+8
Ну хоч якась гарна новина,давненько літаків не було.
показати весь коментар
26.07.2025 17:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну хоч якась гарна новина,давненько літаків не було.
показати весь коментар
26.07.2025 17:02 Відповісти
Будет теперь учебным для пожарников.
показати весь коментар
26.07.2025 17:05 Відповісти
Ганьба злочинному кремлівському режиму!
показати весь коментар
26.07.2025 17:05 Відповісти
Яка хороша людина є на території рашки.
Просто молодець.
Маю надію не впіймають.
показати весь коментар
26.07.2025 17:06 Відповісти
курити біля літаків не можна)
показати весь коментар
26.07.2025 17:19 Відповісти
Название города Армавир было дано в честь древней армянской столицы.
Существуют также версии, что "Армавир" может означать "место, где обитает Арам", "род Арама"
Почти третья часть жителей города Армавир - армяне.
В городе часты столкновения армян с местными жителями, особенно с курсантами в местном парке отдыха.
Иногда дело доходило и до поножовщины.
Поэтому курсанты стараются из казарм пореже выходить в город. А если и выходят, то только группами.
В Армавире есть ж\д вокзал центральный, местными называется Армавир-1, второй ж\д вокзал в другом месте и его называют Армавир-2
А есть Армавир-3, о котором знают только местные и не все.
Это кладбище, которое начинается сразу после окончания взлетной полосы аэродрома училища.
Иногда самолеты на взлете падали прямо на кладбище, вот название и закрепилось.
показати весь коментар
26.07.2025 17:35 Відповісти
Це "дуже важлива" інформація. А то думали, його назвали в честь попереднього президента України: Армія.Мова.Віра = Армовір.
показати весь коментар
26.07.2025 18:19 Відповісти
Дай Господи захист, цієї Людинии партизану !!!...
показати весь коментар
26.07.2025 17:46 Відповісти
Людині
показати весь коментар
26.07.2025 18:33 Відповісти
Очень похоже на постановку.
показати весь коментар
26.07.2025 18:12 Відповісти
Самопал?
показати весь коментар
26.07.2025 18:24 Відповісти
 
 