Навчально-бойовий винищувач зс РФ СУ-27УБ знищено на аеродромі у Краснодарському краї. ВIДЕО
У ніч за 25 на 26 липня 2025 року на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю РФ запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому - відсутній.
Аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.
"Спротив кремлівському режиму всередині росії - зростає. ГУР МО України нагадує - кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", - наголошують в українській розвідці.
Топ коментарі
+11 warvik war
показати весь коментар26.07.2025 17:06 Відповісти Посилання
+9 govtva
показати весь коментар26.07.2025 17:05 Відповісти Посилання
+8 Володимир Омельянов
показати весь коментар26.07.2025 17:02 Відповісти Посилання
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Просто молодець.
Маю надію не впіймають.
Существуют также версии, что "Армавир" может означать "место, где обитает Арам", "род Арама"
Почти третья часть жителей города Армавир - армяне.
В городе часты столкновения армян с местными жителями, особенно с курсантами в местном парке отдыха.
Иногда дело доходило и до поножовщины.
Поэтому курсанты стараются из казарм пореже выходить в город. А если и выходят, то только группами.
В Армавире есть ж\д вокзал центральный, местными называется Армавир-1, второй ж\д вокзал в другом месте и его называют Армавир-2
А есть Армавир-3, о котором знают только местные и не все.
Это кладбище, которое начинается сразу после окончания взлетной полосы аэродрома училища.
Иногда самолеты на взлете падали прямо на кладбище, вот название и закрепилось.