Навчально-бойовий винищувач зс РФ СУ-27УБ знищено на аеродромі у Краснодарському краї. ВIДЕО

У ніч за 25 на 26 липня 2025 року на аеродромі "Армавір" Краснодарського краю РФ запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому - відсутній.

Аеродром "Армавір" та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.

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"Спротив кремлівському режиму всередині росії - зростає. ГУР МО України нагадує - кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", - наголошують в українській розвідці.