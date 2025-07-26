Поручил секретарю СНБО более активно привлекать внешнее финансирование на дроны, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заслушал доклады разведок, провел разговоры, в частности, с ГУР, СНБО и министром обороны.
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Важные доклады были разведок. Служба внешней разведки: об эффективности санкций против России, против связанных с Россией лиц. Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", - говорится в обращении.
Кроме того, президент провел разговор с ГУР.
"Также ежедневный режим работы у нашей дипломатии: в эти дни много коммуникации с партнерами. Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны активнее привлечь внешнее финансирование на дроны", - рассказал он.
Зеленский сообщил, что поручил чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами: "То, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью. Ожидаю соответствующие доклады на неделе".
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Ще й тиждня не пройшло, як всім потенційним інвесторам було продемонствовано, що у нас з корупцією та законністю.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України - забезпечує організацію роботи і виконання рішень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України.
Це, зелЄрмак правовєд з Кривого Рогу, перевищив його повноваження, мабуть, готує на Лукянівську секретаря, до VIP-камер, за порушення пов'язані з фінансами!?!
А може краще ракети з дальністю 700+км? Щоб довбати по московитському ВПК, об'єктах логістики і знищувати їх, а не шкрябати.
Завтра не забудь теж попрацювати з обіду, доручи активніше залучати гроші в свій офшор.
А з понеділка відпочинь, ну його нахер ту роботу. Від роботи коні дохнуть. З'їздь кудись, пошопся, звози Селедку, в Париж, наприклад.
скоріше б вже скінчилася ера кривавої клоунади , дайте їм вже хтось гарантії, Ізраїль і т д ... щоб вже не бачити ці пики