Поручил секретарю СНБО более активно привлекать внешнее финансирование на дроны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады разведок, провел разговоры, в частности, с ГУР, СНБО и министром обороны.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Важные доклады были разведок. Служба внешней разведки: об эффективности санкций против России, против связанных с Россией лиц. Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", - говорится в обращении.

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Кроме того, президент провел разговор с ГУР.

"Также ежедневный режим работы у нашей дипломатии: в эти дни много коммуникации с партнерами. Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны активнее привлечь внешнее финансирование на дроны", - рассказал он.

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Зеленский сообщил, что поручил чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами: "То, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью. Ожидаю соответствующие доклады на неделе".