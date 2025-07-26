РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9426 посетителей онлайн
Новости Видео Обращение Зеленского
921 29

Поручил секретарю СНБО более активно привлекать внешнее финансирование на дроны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады разведок, провел разговоры, в частности, с ГУР, СНБО и министром обороны.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Важные доклады были разведок. Служба внешней разведки: об эффективности санкций против России, против связанных с Россией лиц. Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было. Они должны осознать, что перетерпеть у них не получится, санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все заявления о разговоре с фон дер Ляйен о НАБУ и САП - фейк, - Зеленский

Кроме того, президент провел разговор с ГУР.

"Также ежедневный режим работы у нашей дипломатии: в эти дни много коммуникации с партнерами. Поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны активнее привлечь внешнее финансирование на дроны", - рассказал он.

Читайте также: Сикорский: Мы передали Зеленскому, что хуже всего сейчас - отказаться от борьбы с коррупцией

Зеленский сообщил, что поручил чиновникам и министру обороны Украины активнее проверять все договоренности, которые есть с партнерами: "То, что должны реализовать на сто процентов, но сейчас пока выполняется, к сожалению, не полностью. Ожидаю соответствующие доклады на неделе".

Автор: 

Зеленский Владимир (21358) обращение (785) дроны (4349)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Ага.
Ще й тиждня не пройшло, як всім потенційним інвесторам було продемонствовано, що у нас з корупцією та законністю.
показать весь комментарий
26.07.2025 21:32 Ответить
+9
Ви там в ОПі пустіть картуз по колу - більше назбираєте!
показать весь комментарий
26.07.2025 21:33 Ответить
+9
Оце ти канешно, Вова, сьогодні дав дрозда. Попрацював як ніколи. Доручив активніше залучити фінансування на дрони.
Завтра не забудь теж попрацювати з обіду, доручи активніше залучати гроші в свій офшор.
А з понеділка відпочинь, ну його нахер ту роботу. Від роботи коні дохнуть. З'їздь кудись, пошопся, звози Селедку, в Париж, наприклад.
показать весь комментарий
26.07.2025 21:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага.
Ще й тиждня не пройшло, як всім потенційним інвесторам було продемонствовано, що у нас з корупцією та законністю.
показать весь комментарий
26.07.2025 21:32 Ответить
У секретаря РНБОУ, таких і повноважень немає!
Секретар Ради національної безпеки і оборони України - забезпечує організацію роботи і виконання рішень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України.
Це, зелЄрмак правовєд з Кривого Рогу, перевищив його повноваження, мабуть, готує на Лукянівську секретаря, до VIP-камер, за порушення пов'язані з фінансами!?!
показать весь комментарий
26.07.2025 21:57 Ответить
Ви забули, що Зєлєнскій - професійний гуморист. Це у нього такий тонкий гумор.
показать весь комментарий
26.07.2025 22:09 Ответить
Ви там в ОПі пустіть картуз по колу - більше назбираєте!
показать весь комментарий
26.07.2025 21:33 Ответить
Зе шоу для лохторату. Це після того, як на Заході публікують, що більша частина грошей наданих Україні на виробництво дронів розкрадена, нам дадуть ще?
показать весь комментарий
26.07.2025 21:37 Ответить
Овоч знав коли тікати.
показать весь комментарий
26.07.2025 21:37 Ответить
Щовечора виступає людина - Зерро.🤮
показать весь комментарий
26.07.2025 21:37 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2025 21:42 Ответить
Та ви вже задовбали! З листопада 23-го ви почали серійне виробництво "українських аналогів шахедів". І де? і що? Майже 2 роки пройшло!

А може краще ракети з дальністю 700+км? Щоб довбати по московитському ВПК, об'єктах логістики і знищувати їх, а не шкрябати.
показать весь комментарий
26.07.2025 21:42 Ответить
При цьому наріку нічого небуде.Вроді дорослі люди,а думають,як діти,котрі вірять в казочки
показать весь комментарий
26.07.2025 21:45 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2025 21:43 Ответить
Воно обдовбане.
показать весь комментарий
26.07.2025 21:44 Ответить
Вы на зрачки посмотрите! Они не обманывают
показать весь комментарий
26.07.2025 21:54 Ответить
Оце ти канешно, Вова, сьогодні дав дрозда. Попрацював як ніколи. Доручив активніше залучити фінансування на дрони.
Завтра не забудь теж попрацювати з обіду, доручи активніше залучати гроші в свій офшор.
А з понеділка відпочинь, ну його нахер ту роботу. Від роботи коні дохнуть. З'їздь кудись, пошопся, звози Селедку, в Париж, наприклад.
показать весь комментарий
26.07.2025 21:44 Ответить
Это что? Вислюк, дерьмак и кАмпания вернут украденные деньги?
показать весь комментарий
26.07.2025 21:45 Ответить
З пустого-в порожнє,і так кожного вечора
показать весь комментарий
26.07.2025 21:46 Ответить
і четвертий рік
показать весь комментарий
26.07.2025 21:56 Ответить
Володю, на тобі лиця нема вже. Всьо, п#здуй у відставку. Зовнішнє фінансування? Бюджет цьогоріч - близько 6 трильйонів, 150 млрд баксів. На військових - 13,5 млрд баксів,в основному це зарплатня. На бруківку, квіточки, стадіони та іншу йухню у цьому році вийшло/вийде близько 1,5 трильйона гривень. Яке нах#й зовнішнє фінансування?
показать весь комментарий
26.07.2025 21:49 Ответить
Обісрався - обсихай мовчки!
показать весь комментарий
26.07.2025 21:49 Ответить
Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони", - розповів він. Доручив тому, кого США на вистріл "томагавка" не хотіли бачити послом в США."зе зрадник" в курсі , що йому хер хто "щербатого пенса" дасть...
показать весь комментарий
26.07.2025 21:50 Ответить
Ушльопок,ти з оп та моносбродом задля збереження влади 1.5 ярда проїбав
показать весь комментарий
26.07.2025 21:52 Ответить
О! До хрєна, а може і більше зробив сьогодні ішак. Чмо обкурене...
показать весь комментарий
26.07.2025 21:54 Ответить
Раніше було просто неприємно слухати і дивитися. Але після шабашу з набу , все стало ясно - вузько маргінальний субʼєкт для відстоювання інтересів кагалу , а не України.
скоріше б вже скінчилася ера кривавої клоунади , дайте їм вже хтось гарантії, Ізраїль і т д ... щоб вже не бачити ці пики
показать весь комментарий
26.07.2025 21:58 Ответить
Щось до вас якось довго доходило, ну то таке, щодо гарантій то йому гарантовані макарони, здогадайтесь де...
показать весь комментарий
26.07.2025 22:21 Ответить
вовка, в тебе голова своя є? А шо в ній? ЧАС ПРодуктивнсті ВЕЧІРНІХ ВИПЕРДІВ сконав у Бозі...Камишін обіцяв 1МЛН на кінець 2023, коли Залужний нагадав про дрони- послали у традиційну зільону ссилку... Умєров обіцяв - тепер ПРосто секретар, он Ердоган фотосесію з Єрмаком влатував ,не з Умєровим ...
показать весь комментарий
26.07.2025 22:00 Ответить
всі попередні гроші, які залучалися від зовнішнього фінансування на дрони потужно та незламно спизжені, тому нове доручення: вимагати ще грошей від зовнішнього фінансування на дрони, або ******** вже буде нічого... Потужно? Так! Незламно? Щеб пак! Мудрий нарід бється в істериці від талановитішого лідора **********! Він ******* і *******, а йому все дають і дають... А дронів від держави як було не більше 30% від загальної кількості поставлених на фронт, так і досі лишається... Ну хіба не талантіщє ЗЕленоє?
показать весь комментарий
26.07.2025 22:05 Ответить
Я впевнений, що у Zєльонського як і у Хутіна є двійники. Подивіться на Zєльонського 2019 року і порівняйте його з сьогоднішнім Zєльонським. Це два абсолютно різних наркомана.
показать весь комментарий
26.07.2025 22:17 Ответить
Доручив,заслухав,провів,наказав- та грош тобі ціна в базарний день.
показать весь комментарий
26.07.2025 22:17 Ответить
 
 