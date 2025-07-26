Доручив секретарю РНБО активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідок, провів розмови, зокрема, з ГУР, РНБО та міністром оборони.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - йдеться у зверненні.

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Крім того, президент провів розмову з ГУР.

"Також щоденний режим роботи в нашої дипломатії: цими днями багато комунікації з партнерами. Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони", - розповів він.

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Зеленський повідомив, що доручив урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами: "Те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні".