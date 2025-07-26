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Доручив секретарю РНБО активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідок, провів розмови, зокрема, з ГУР, РНБО та міністром оборони.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - йдеться у зверненні.

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Крім того, президент провів розмову з ГУР.

"Також щоденний режим роботи в нашої дипломатії: цими днями багато комунікації з партнерами. Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони", - розповів він.

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Зеленський повідомив, що доручив урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами: "Те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні".

Автор: 

Зеленський Володимир (24880) звернення (641) дрони (5182)


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Топ коментарі
+20
Ага.
Ще й тиждня не пройшло, як всім потенційним інвесторам було продемонствовано, що у нас з корупцією та законністю.
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26.07.2025 21:32 Відповісти
+12
Ви там в ОПі пустіть картуз по колу - більше назбираєте!
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26.07.2025 21:33 Відповісти
+12
Оце ти канешно, Вова, сьогодні дав дрозда. Попрацював як ніколи. Доручив активніше залучити фінансування на дрони.
Завтра не забудь теж попрацювати з обіду, доручи активніше залучати гроші в свій офшор.
А з понеділка відпочинь, ну його нахер ту роботу. Від роботи коні дохнуть. З'їздь кудись, пошопся, звози Селедку, в Париж, наприклад.
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26.07.2025 21:44 Відповісти
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Ага.
Ще й тиждня не пройшло, як всім потенційним інвесторам було продемонствовано, що у нас з корупцією та законністю.
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26.07.2025 21:32 Відповісти
У секретаря РНБОУ, таких і повноважень немає!
Секретар Ради національної безпеки і оборони України - забезпечує організацію роботи і виконання рішень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України.
Це, зелЄрмак правовєд з Кривого Рогу, перевищив його повноваження, мабуть, готує на Лукянівську секретаря, до VIP-камер, за порушення пов'язані з фінансами!?!
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26.07.2025 21:57 Відповісти
Ви забули, що Зєлєнскій - професійний гуморист. Це у нього такий тонкий гумор.
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26.07.2025 22:09 Відповісти
Ви там в ОПі пустіть картуз по колу - більше назбираєте!
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26.07.2025 21:33 Відповісти
Зе шоу для лохторату. Це після того, як на Заході публікують, що більша частина грошей наданих Україні на виробництво дронів розкрадена, нам дадуть ще?
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26.07.2025 21:37 Відповісти
Овоч знав коли тікати.
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26.07.2025 21:37 Відповісти
Щовечора виступає людина - Зерро.🤮
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26.07.2025 21:37 Відповісти
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26.07.2025 21:42 Відповісти
Та ви вже задовбали! З листопада 23-го ви почали серійне виробництво "українських аналогів шахедів". І де? і що? Майже 2 роки пройшло!

А може краще ракети з дальністю 700+км? Щоб довбати по московитському ВПК, об'єктах логістики і знищувати їх, а не шкрябати.
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26.07.2025 21:42 Відповісти
При цьому наріку нічого небуде.Вроді дорослі люди,а думають,як діти,котрі вірять в казочки
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26.07.2025 21:45 Відповісти
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26.07.2025 21:43 Відповісти
Воно обдовбане.
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26.07.2025 21:44 Відповісти
Вы на зрачки посмотрите! Они не обманывают
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26.07.2025 21:54 Відповісти
Оце ти канешно, Вова, сьогодні дав дрозда. Попрацював як ніколи. Доручив активніше залучити фінансування на дрони.
Завтра не забудь теж попрацювати з обіду, доручи активніше залучати гроші в свій офшор.
А з понеділка відпочинь, ну його нахер ту роботу. Від роботи коні дохнуть. З'їздь кудись, пошопся, звози Селедку, в Париж, наприклад.
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26.07.2025 21:44 Відповісти
Это что? Вислюк, дерьмак и кАмпания вернут украденные деньги?
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26.07.2025 21:45 Відповісти
З пустого-в порожнє,і так кожного вечора
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26.07.2025 21:46 Відповісти
і четвертий рік
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26.07.2025 21:56 Відповісти
Володю, на тобі лиця нема вже. Всьо, п#здуй у відставку. Зовнішнє фінансування? Бюджет цьогоріч - близько 6 трильйонів, 150 млрд баксів. На військових - 13,5 млрд баксів,в основному це зарплатня. На бруківку, квіточки, стадіони та іншу йухню у цьому році вийшло/вийде близько 1,5 трильйона гривень. Яке нах#й зовнішнє фінансування?
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26.07.2025 21:49 Відповісти
Обісрався - обсихай мовчки!
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26.07.2025 21:49 Відповісти
Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони", - розповів він. Доручив тому, кого США на вистріл "томагавка" не хотіли бачити послом в США."зе зрадник" в курсі , що йому хер хто "щербатого пенса" дасть...
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26.07.2025 21:50 Відповісти
Ушльопок,ти з оп та моносбродом задля збереження влади 1.5 ярда проїбав
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26.07.2025 21:52 Відповісти
О! До хрєна, а може і більше зробив сьогодні ішак. Чмо обкурене...
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26.07.2025 21:54 Відповісти
Раніше було просто неприємно слухати і дивитися. Але після шабашу з набу , все стало ясно - вузько маргінальний субʼєкт для відстоювання інтересів кагалу , а не України.
скоріше б вже скінчилася ера кривавої клоунади , дайте їм вже хтось гарантії, Ізраїль і т д ... щоб вже не бачити ці пики
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26.07.2025 21:58 Відповісти
Щось до вас якось довго доходило, ну то таке, щодо гарантій то йому гарантовані макарони, здогадайтесь де...
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26.07.2025 22:21 Відповісти
вовка, в тебе голова своя є? А шо в ній? ЧАС ПРодуктивнсті ВЕЧІРНІХ ВИПЕРДІВ сконав у Бозі...Камишін обіцяв 1МЛН на кінець 2023, коли Залужний нагадав про дрони- послали у традиційну зільону ссилку... Умєров обіцяв - тепер ПРосто секретар, он Ердоган фотосесію з Єрмаком влатував ,не з Умєровим ...
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26.07.2025 22:00 Відповісти
всі попередні гроші, які залучалися від зовнішнього фінансування на дрони потужно та незламно спизжені, тому нове доручення: вимагати ще грошей від зовнішнього фінансування на дрони, або ******** вже буде нічого... Потужно? Так! Незламно? Щеб пак! Мудрий нарід бється в істериці від талановитішого лідора **********! Він ******* і *******, а йому все дають і дають... А дронів від держави як було не більше 30% від загальної кількості поставлених на фронт, так і досі лишається... Ну хіба не талантіщє ЗЕленоє?
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26.07.2025 22:05 Відповісти
Я впевнений, що у Zєльонського як і у Хутіна є двійники. Подивіться на Zєльонського 2019 року і порівняйте його з сьогоднішнім Zєльонським. Це два абсолютно різних наркомана.
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26.07.2025 22:17 Відповісти
Доручив,заслухав,провів,наказав- та грош тобі ціна в базарний день.
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26.07.2025 22:17 Відповісти
ідіот
воно невиліковне
мабуть у петль буже відоси записувати
боже яке кінчене...
приспіть його вже, добрий ветеринар
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26.07.2025 23:00 Відповісти
Він колись перестане *******? Серйозно. Три з половиною роки, кожного дня. Не набридло?
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26.07.2025 23:07 Відповісти
Послухав на ютубі генерала Омельченко з приводу спішного підписання оманським зрадником закону про обмеження НАБУ і САП, це просто пісець
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26.07.2025 23:16 Відповісти
 
 