Доручив секретарю РНБО активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді розвідок, провів розмови, зокрема, з ГУР, РНБО та міністром оборони.
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Важливі доповіді були розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога – економічні втрати – дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було. Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього", - йдеться у зверненні.
Крім того, президент провів розмову з ГУР.
"Також щоденний режим роботи в нашої дипломатії: цими днями багато комунікації з партнерами. Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони", - розповів він.
Зеленський повідомив, що доручив урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами: "Те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні".
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Ще й тиждня не пройшло, як всім потенційним інвесторам було продемонствовано, що у нас з корупцією та законністю.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України - забезпечує організацію роботи і виконання рішень https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони України.
Це, зелЄрмак правовєд з Кривого Рогу, перевищив його повноваження, мабуть, готує на Лукянівську секретаря, до VIP-камер, за порушення пов'язані з фінансами!?!
А може краще ракети з дальністю 700+км? Щоб довбати по московитському ВПК, об'єктах логістики і знищувати їх, а не шкрябати.
Завтра не забудь теж попрацювати з обіду, доручи активніше залучати гроші в свій офшор.
А з понеділка відпочинь, ну його нахер ту роботу. Від роботи коні дохнуть. З'їздь кудись, пошопся, звози Селедку, в Париж, наприклад.
скоріше б вже скінчилася ера кривавої клоунади , дайте їм вже хтось гарантії, Ізраїль і т д ... щоб вже не бачити ці пики
воно невиліковне
мабуть у петль буже відоси записувати
боже яке кінчене...
приспіть його вже, добрий ветеринар