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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении
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Артиллеристы и операторы дронов 155-й ОМБр уничтожили колонну вражеской бронетехники на Покровском направлении. ВИДЕО

Артиллеристы и операторы дронов 155-й ОМБр имени Анны Киевской отбили механизированный шиурм оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий опубликована в соцсетях.

"Слаженная работа артиллерии и сил беспилотных систем 155 отдельная механизированная бригада сорвала очередной вражеский штурм на Покровском направлении. Впервые за долгое время россияне бросили в бой бронетехнику - и снова напрасно. Вся колонна была уничтожена. Покровск стоит", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отразили механизированный штурм, уничтожив танк, БМП, а также 38 оккупантов в Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20152) Донецкая область (10330) Покровск (698) бой (192) Покровский район (806) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (44)


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паліть русняву підарню, Хлопці! СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ!!
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28.07.2025 11:40 Ответить
"Приходите в Азов,
Наши двери открыты!
Будем есть снегирей,
мальчиков распинать"..
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28.07.2025 11:43 Ответить
Ти про що ???
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28.07.2025 11:51 Ответить
пригадала пісню, яку у 2015-му створили для набору в Азову. Це стьоб над орками про снєгірєй та распятих мальчіков..
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28.07.2025 14:13 Ответить
"Патерь нєт! "
"Их наши системы щелкают как орехи. Уничтожены десятки!"
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28.07.2025 11:45 Ответить
в библии написано прийдёт сатана на землю и будет большое кровопролитие, но его свергнут, сатана пришёл в образе *****, а нашим родненьким ребятам БОГ в помощь ,по библии вы т. мы победим эту нечесть, и вы все это доказываете СПАСИБО РОДНЕНЬКИЕ.
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28.07.2025 12:44 Ответить
 
 