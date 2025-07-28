Артиллеристы и операторы дронов 155-й ОМБр уничтожили колонну вражеской бронетехники на Покровском направлении. ВИДЕО
Артиллеристы и операторы дронов 155-й ОМБр имени Анны Киевской отбили механизированный шиурм оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий опубликована в соцсетях.
"Слаженная работа артиллерии и сил беспилотных систем 155 отдельная механизированная бригада сорвала очередной вражеский штурм на Покровском направлении. Впервые за долгое время россияне бросили в бой бронетехнику - и снова напрасно. Вся колонна была уничтожена. Покровск стоит", - отмечается в комментарии к видео.
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