Артиллеристы и операторы дронов 155-й ОМБр уничтожили колонну вражеской бронетехники на Покровском направлении. ВИДЕО

Артиллеристы и операторы дронов 155-й ОМБр имени Анны Киевской отбили механизированный шиурм оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий опубликована в соцсетях.

"Слаженная работа артиллерии и сил беспилотных систем 155 отдельная механизированная бригада сорвала очередной вражеский штурм на Покровском направлении. Впервые за долгое время россияне бросили в бой бронетехнику - и снова напрасно. Вся колонна была уничтожена. Покровск стоит", - отмечается в комментарии к видео.

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