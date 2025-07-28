Артилеристи та оператори дронів 155-ї ОМБр знищили колону ворожої бронетехніки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Артилеристи та оператори дронів 155-ї ОМБр імені Анни Київської відбили механізований шиурм окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій опублікований у соцмережах.

"Злагоджена робота артилерії та сил безпілотних систем 155 окрема механізована бригада зірвала черговий ворожий штурм на Покровському напрямку. Вперше за довгий час росіяни кинули у бій бронетехніку - і знову марно. Вся колона була знищена. Покровськ стоїть", - зазначається у коментарі до відео.

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