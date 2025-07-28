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Новини Відео Бойові дії на Покровському напрямку
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Артилеристи та оператори дронів 155-ї ОМБр знищили колону ворожої бронетехніки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Артилеристи та оператори дронів 155-ї ОМБр імені Анни Київської відбили механізований шиурм окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій опублікований у соцмережах.

"Злагоджена робота артилерії та сил безпілотних систем 155 окрема механізована бригада зірвала черговий ворожий штурм на Покровському напрямку. Вперше за довгий час росіяни кинули у бій бронетехніку - і знову марно. Вся колона була знищена. Покровськ стоїть", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (18303) Донецька область (9148) Покровськ (730) бій (191) Покровський район (816) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (45)


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паліть русняву підарню, Хлопці! СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ!!
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28.07.2025 11:40 Відповісти
"Приходите в Азов,
Наши двери открыты!
Будем есть снегирей,
мальчиков распинать"..
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28.07.2025 11:43 Відповісти
Ти про що ???
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28.07.2025 11:51 Відповісти
"Патерь нєт! "
"Их наши системы щелкают как орехи. Уничтожены десятки!"
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28.07.2025 11:45 Відповісти
в библии написано прийдёт сатана на землю и будет большое кровопролитие, но его свергнут, сатана пришёл в образе *****, а нашим родненьким ребятам БОГ в помощь ,по библии вы т. мы победим эту нечесть, и вы все это доказываете СПАСИБО РОДНЕНЬКИЕ.
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28.07.2025 12:44 Відповісти
 
 