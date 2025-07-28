Артилеристи та оператори дронів 155-ї ОМБр знищили колону ворожої бронетехніки на Покровському напрямку. ВIДЕО
Артилеристи та оператори дронів 155-ї ОМБр імені Анни Київської відбили механізований шиурм окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій опублікований у соцмережах.
"Злагоджена робота артилерії та сил безпілотних систем 155 окрема механізована бригада зірвала черговий ворожий штурм на Покровському напрямку. Вперше за довгий час росіяни кинули у бій бронетехніку - і знову марно. Вся колона була знищена. Покровськ стоїть", - зазначається у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наши двери открыты!
Будем есть снегирей,
мальчиков распинать"..
"Их наши системы щелкают как орехи. Уничтожены десятки!"