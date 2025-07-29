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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Два дрона насмерть загоняли оккупанта в лесополосе. ВИДЕО 18+

Операторы дронов 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" ликвидировали оккупанта, который бегал по лесополосе, чтобы избежать ударов БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, попытки оккупанта выжить оказались тщетными - два украинских дрона не оставили россиянину даже мизерных надежд.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (20159) уничтожение (7570) 414 Птахи Мадяра (27)


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Психотерапія
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29.07.2025 09:57 Ответить
Найкраща робота в світі, знищення московита їх простору і їх нарєчія ...
ще б підключилися німці, фіни, японці, поляки - то ми б швидко викорінили цих інвазивних петухів
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29.07.2025 10:00 Ответить
Набегался, дышит тяжело, дыхалка ни к чёрту а ведь мог на болотах и дальше бояру жрать...
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29.07.2025 10:04 Ответить
Згорів на роботі
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29.07.2025 10:07 Ответить
От тупий! Для чого було бігати ?
Так і здох втомленний...
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29.07.2025 10:10 Ответить
Похоже оператор целился в глаз, чтоб шкурку не повредить.
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29.07.2025 10:45 Ответить
А губи так і мовлять- "Гойда!...Гойда!"...
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29.07.2025 11:08 Ответить
За ці послуги, московіту, від Захисників України, прутін зробив йому оплату!! Послуги, московіт отримав, з теплом і вогником!! Смерть московітам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
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29.07.2025 11:32 Ответить
 
 