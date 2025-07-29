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Два дрона насмерть загоняли оккупанта в лесополосе. ВИДЕО 18+
Операторы дронов 414-й бригады БПЛА "Птицы Мадяра" ликвидировали оккупанта, который бегал по лесополосе, чтобы избежать ударов БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, попытки оккупанта выжить оказались тщетными - два украинских дрона не оставили россиянину даже мизерных надежд.
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ще б підключилися німці, фіни, японці, поляки - то ми б швидко викорінили цих інвазивних петухів
Так і здох втомленний...
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