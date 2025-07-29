УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10080 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
1 610 5

Два дрони на смерть заганяли окупанта у лісосмузі. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідували окупанти, який бігав лісосмугою, щоб уникнути ударів БПЛА.

Як повідомяє Цензор.НЕТ, намагання окупанта вижити виявилися марними - два українських дрона не залишили росіянину навіть мізерних сподівань.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин не пускає свого "трьохсотого" у сховок, б’є його, відштовхує і погрожує автоматом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18310) знищення (7883) 414 Птахи Мадяра (26)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Психотерапія
показати весь коментар
29.07.2025 09:57 Відповісти
Найкраща робота в світі, знищення московита їх простору і їх нарєчія ...
ще б підключилися німці, фіни, японці, поляки - то ми б швидко викорінили цих інвазивних петухів
показати весь коментар
29.07.2025 10:00 Відповісти
Набегался, дышит тяжело, дыхалка ни к чёрту а ведь мог на болотах и дальше бояру жрать...
показати весь коментар
29.07.2025 10:04 Відповісти
Згорів на роботі
показати весь коментар
29.07.2025 10:07 Відповісти
От тупий! Для чого було бігати ?
Так і здох втомленний...
показати весь коментар
29.07.2025 10:10 Відповісти
 
 