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Два дрони на смерть заганяли окупанта у лісосмузі. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" ліквідували окупанти, який бігав лісосмугою, щоб уникнути ударів БПЛА.
Як повідомяє Цензор.НЕТ, намагання окупанта вижити виявилися марними - два українських дрона не залишили росіянину навіть мізерних сподівань.
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ще б підключилися німці, фіни, японці, поляки - то ми б швидко викорінили цих інвазивних петухів
Так і здох втомленний...