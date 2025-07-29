Оккупант берет в руки неизвестный предмет, несет его на обочину и разлетается в воздухе от взрыва. ВИДЕО

Один оккупант самоуничтожился, а другой, вероятно, был ранен после попытки одного из них вынести на обочину неизвестный предмет, найденный на дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен этот момент опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два дрона насмерть загоняли оккупанта в лесополосе. ВИДЕО 18+