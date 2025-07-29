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Новости Видео Детонация взрывоопасных предметов Взрыв неизвестного предмета
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Оккупант берет в руки неизвестный предмет, несет его на обочину и разлетается в воздухе от взрыва. ВИДЕО

Один оккупант самоуничтожился, а другой, вероятно, был ранен после попытки одного из них вынести на обочину неизвестный предмет, найденный на дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен этот момент опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два дрона насмерть загоняли оккупанта в лесополосе. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20159) взрыв (6864)


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Топ комментарии
+11
чьота прильятьело))
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29.07.2025 10:54 Ответить
+10
Два дебила это сила....
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29.07.2025 11:02 Ответить
+8
Він дебіл тому, що російськомовний, чи російськомовний, тому що дебіл?...
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29.07.2025 11:10 Ответить
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чьота прильятьело))
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29.07.2025 10:54 Ответить
Два дебила это сила....
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29.07.2025 11:02 Ответить
"502 подарок получил"
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29.07.2025 11:02 Ответить
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Там, где лежит взрывчатка или опасный груз...(с)
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29.07.2025 11:08 Ответить
Він дебіл тому, що російськомовний, чи російськомовний, тому що дебіл?...
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29.07.2025 11:10 Ответить
А хто каже ",подарок получіл"?
Це може наші затролили в єфірі? Чи мародерня між собою балає
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29.07.2025 11:11 Ответить
Аби всі такі хороші_руzzкіє та поскоріше..
А то воюють стріляють... Клопоту стільки, можуть же й самі кобзонитись , можуть же!!!
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29.07.2025 11:12 Ответить
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29.07.2025 11:27 Ответить
Згадалося довоєнне:

-- Не пий тут воду! Вона брудна!
-- Чаво-чаво? Не панимаю твой говор маларосский!
-- Говорю: хорошая вода тут! Двумя руками черпай!
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29.07.2025 11:27 Ответить
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29.07.2025 11:29 Ответить
Він ще після вибуху покликав напарника з надією що він живий.
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29.07.2025 11:46 Ответить
Отримав естетичне задоволення😀😀😀!
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29.07.2025 12:11 Ответить
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29.07.2025 12:16 Ответить
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29.07.2025 12:20 Ответить
 
 