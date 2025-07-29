Оккупант берет в руки неизвестный предмет, несет его на обочину и разлетается в воздухе от взрыва. ВИДЕО
Один оккупант самоуничтожился, а другой, вероятно, был ранен после попытки одного из них вынести на обочину неизвестный предмет, найденный на дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен этот момент опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+11 stranger stranger
показать весь комментарий29.07.2025 10:54 Ответить Ссылка
+10 Серый Вовк
показать весь комментарий29.07.2025 11:02 Ответить Ссылка
+8 віктор федорович #394174
показать весь комментарий29.07.2025 11:10 Ответить Ссылка
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Там, где лежит взрывчатка или опасный груз...(с)
Це може наші затролили в єфірі? Чи мародерня між собою балає
А то воюють стріляють... Клопоту стільки, можуть же й самі кобзонитись , можуть же!!!
-- Не пий тут воду! Вона брудна!
-- Чаво-чаво? Не панимаю твой говор маларосский!
-- Говорю: хорошая вода тут! Двумя руками черпай!