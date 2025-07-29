Окупант бере до рук невідомий предмет, несе його на узбіччя і розлітається у повітрі від вибуху. ВIДЕО

Один окупант самознищився, а інший, ймовірно, був поранений після спроби одного із них винести на узбіччя невідомий предмет, знайдений на дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований цей момент опублікований у соцмережах.

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