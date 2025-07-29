Окупант бере до рук невідомий предмет, несе його на узбіччя і розлітається у повітрі від вибуху. ВIДЕО
Один окупант самознищився, а інший, ймовірно, був поранений після спроби одного із них винести на узбіччя невідомий предмет, знайдений на дорозі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований цей момент опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+11 stranger stranger
показати весь коментар29.07.2025 10:54 Відповісти Посилання
+11 Серый Вовк
показати весь коментар29.07.2025 11:02 Відповісти Посилання
+9 віктор федорович #394174
показати весь коментар29.07.2025 11:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там, где лежит взрывчатка или опасный груз...(с)
Це може наші затролили в єфірі? Чи мародерня між собою балає
А то воюють стріляють... Клопоту стільки, можуть же й самі кобзонитись , можуть же!!!
-- Не пий тут воду! Вона брудна!
-- Чаво-чаво? Не панимаю твой говор маларосский!
-- Говорю: хорошая вода тут! Двумя руками черпай!
Земелі, ніколи не чіпайте те що ви не поклали.
Гуляєте лісом-парком, побачили предмет.
Він вам не потрібен, викличте краще поліцію.
У мене в селі "обдарований" міну мінометну в каптьорці пиляв.
Певне досі стіни і стелю не змогли зафарбувати.