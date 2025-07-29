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Новини Відео Детонація вибухонебезпечних предметів Вибух невідомого пристрою
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Окупант бере до рук невідомий предмет, несе його на узбіччя і розлітається у повітрі від вибуху. ВIДЕО

Один окупант самознищився, а інший, ймовірно, був поранений після спроби одного із них винести на узбіччя невідомий предмет, знайдений на дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований цей момент опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два дрони на смерть заганяли окупанта у лісосмузі. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18310) вибух (4576)


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Топ коментарі
+11
чьота прильятьело))
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29.07.2025 10:54 Відповісти
+11
Два дебила это сила....
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29.07.2025 11:02 Відповісти
+9
Він дебіл тому, що російськомовний, чи російськомовний, тому що дебіл?...
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29.07.2025 11:10 Відповісти
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чьота прильятьело))
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29.07.2025 10:54 Відповісти
Два дебила это сила....
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29.07.2025 11:02 Відповісти
Брати Кирили
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29.07.2025 12:33 Відповісти
"502 подарок получил"
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29.07.2025 11:02 Відповісти
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Там, где лежит взрывчатка или опасный груз...(с)
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29.07.2025 11:08 Відповісти
Він дебіл тому, що російськомовний, чи російськомовний, тому що дебіл?...
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29.07.2025 11:10 Відповісти
А хто каже ",подарок получіл"?
Це може наші затролили в єфірі? Чи мародерня між собою балає
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29.07.2025 11:11 Відповісти
Аби всі такі хороші_руzzкіє та поскоріше..
А то воюють стріляють... Клопоту стільки, можуть же й самі кобзонитись , можуть же!!!
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29.07.2025 11:12 Відповісти
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29.07.2025 11:27 Відповісти
Згадалося довоєнне:

-- Не пий тут воду! Вона брудна!
-- Чаво-чаво? Не панимаю твой говор маларосский!
-- Говорю: хорошая вода тут! Двумя руками черпай!
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29.07.2025 11:27 Відповісти
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29.07.2025 11:29 Відповісти
Він ще після вибуху покликав напарника з надією що він живий.
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29.07.2025 11:46 Відповісти
Отримав естетичне задоволення😀😀😀!
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29.07.2025 12:11 Відповісти
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29.07.2025 12:16 Відповісти
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29.07.2025 12:20 Відповісти
Подарок получіл
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29.07.2025 12:37 Відповісти
Якщо по серьйозі.
Земелі, ніколи не чіпайте те що ви не поклали.
Гуляєте лісом-парком, побачили предмет.
Він вам не потрібен, викличте краще поліцію.
У мене в селі "обдарований" міну мінометну в каптьорці пиляв.
Певне досі стіни і стелю не змогли зафарбувати.
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29.07.2025 12:37 Відповісти
 
 