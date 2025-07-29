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Новости Видео ОПК Украины
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Зеленский посетил предприятие на Киевщине, которое производит компоненты для ракет и дронов. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил предприятие на Киевщине, которое производит электронику и компоненты для ракет, дронов и средств защищенной связи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Киевщине, на предприятии, где украинское оружие делают умным. Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи.

Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80 % производства работают на нашу оборону", - отметил он.

Зеленский поблагодарил команду предприятия за работу, которая дает результаты для защиты Украины.

Читайте: Шмыгаль провел разговор с Лекорню: говорили о поддержке украинского ОПК

Автор: 

Зеленский Владимир (21376) ОПК (172)


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Топ комментарии
+55
******* підприємству
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29.07.2025 16:47 Ответить
+25
Киває головою і робить вигляд ніби щось розуміє.
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29.07.2025 16:49 Ответить
+22
опять прилёт будет
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29.07.2025 16:48 Ответить
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******* підприємству
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29.07.2025 16:47 Ответить
******* залишкам твого мозку. Це може бути і не Київщина. Десь казалось про назву підприємства чи вказали геолокаці?. Для особливо "розумних": юридична адреса може бути де завгодно, а виробничі потужності зовсім в іншому місці.
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29.07.2025 17:06 Ответить
Пройтись по сторінкам зеленомордої свити найвеличнішого, хтось по любому зробив селфі с геолокацією і виклав в мережу. Може навіть без злого умислу. Просто вони тупі, і не вміють вимикати її, або забули вимкнути бо пам'ять восьмибітна
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29.07.2025 17:09 Ответить
Тобто в тебе на 16 біт. Поздоровляю
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29.07.2025 17:13 Ответить
Зеленоморде, закрий своє хлєбало. В тебе взагалі, відсутня люба розумова діяльність. Скільки ще потрібно прильотів, що до такої тупої істоти дійшло, що не потрібно хвастати про досягнення. Не буду казати де і коли після цих бла-бла-бла зеленої гопоти, було прильотів і вони не освітлюють ні де.
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29.07.2025 17:22 Ответить
Скільки виробництв вже розтрощіли в Україні після таких вручень ?????
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29.07.2025 17:12 Ответить
І скільки?
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29.07.2025 18:06 Ответить
Це не важно де, важно що з ним їздить ціла армія з..й зна кого, у всіх є телефони а далі все як книга пише!!!! Про його поїздки взагалі треба мовчати!!!
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29.07.2025 18:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tkOyqsjsR0k

Генера СБУ Омельченко -нищівне для влади інтерв"ю в усіх фарбах історичного контексту та зі зверненням до Малюка ( студента викладача Омельченка в часи навчання Малюка в академії ) та до Буданова просто звернення від генерала ....
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29.07.2025 17:25 Ответить
опять прилёт будет
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29.07.2025 16:48 Ответить
Киває головою і робить вигляд ніби щось розуміє.
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29.07.2025 16:49 Ответить
Скільки з власного гаманця дав на розвиток підприємства?
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29.07.2025 16:50 Ответить
Щастя, якщо не змародерив кошти для підприємства.
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29.07.2025 16:59 Ответить
Нуль, нуль нуль!!!!!!!!!!
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29.07.2025 18:20 Ответить
ракет... відімо балістичних...
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29.07.2025 16:50 Ответить
Та не давайте інфу віслюкові!
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29.07.2025 16:50 Ответить
Порошенко Зеленский пиарится на войне
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29.07.2025 16:51 Ответить
Бєдономець, знову прилетить?
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29.07.2025 16:52 Ответить
"зелений вказівник ,українських стратегічних обєктів для рашистських ракетно -дронових атак
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29.07.2025 16:52 Ответить
хто до сих пір вірить в оцю гуйню ряжену ?
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29.07.2025 16:53 Ответить
Може пОцієнти психлікарень тільки..
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29.07.2025 16:56 Ответить
а що 73% згинули як роса на сонці ?
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29.07.2025 17:08 Ответить
Це озаначає що туди скоро прилетить.
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29.07.2025 16:56 Ответить
Куди саме? Є геолокація чи назва підприємства?
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29.07.2025 17:02 Ответить
Навіть ні одного обличчя робітників в кадрі
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29.07.2025 17:08 Ответить
Він же туди не на таксі приїхав і не на маршруткі))) як мінімум а ще там є кодло
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29.07.2025 17:10 Ответить
Прикинь, я якось зустрічав такий "кортеж" - три сірих буса фольксваген. Навіть мигалок не було, правда перли так впевнено.
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29.07.2025 18:09 Ответить
По кортежу, машинам сопровождения; по спутникам: по программе распознования лиц: по скоплению точек абонентов телефонных сетей и т.д.
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29.07.2025 17:26 Ответить
Минулі рази знаходили в гуглі по внутрощах цеху який попав у кадр.
Та й серед латеннтних ждунів і виїхавших на расію "інженєров" є купа що впізнають підприємство...
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29.07.2025 17:26 Ответить
Для разнообразия. Не все же время стволы на пару с Ермаком начищать.
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29.07.2025 16:56 Ответить
Ну клепки немає, як тільки "найвеличніший" щось відвідує чекай прильоту ,про наше виробництво зброї мають знати якменше людей достатньо кротів у владі ,а тут ще рекламують.
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29.07.2025 16:56 Ответить
Та там ще громадна свита, охорона, кортеж 40 велосипедів .
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29.07.2025 17:27 Ответить
Подвійний агент кремля
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29.07.2025 16:59 Ответить
Справді,залишилось тільки вказати адресу...Жодного позитивного коменту...настільки цей дебільний піар викликає роздратування...
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29.07.2025 16:59 Ответить
Адреса не потрібна - в телеграмі бл@дь повідомив. І це при тому, що з усіх прасок сбу, розвідка, кіберзахист розповідають, що телеграм - зло. Французи он знову дурова тягали на допит, але ж віслюки уперті, особливо оманські
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29.07.2025 17:23 Ответить
Буде дубль два?

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29.07.2025 16:59 Ответить
100 %
Для диверсії в нинішній Країні міндіча Мрій навіть не потрібні "кроти " і штірліци! Достатньо 8-бітних мізків і великої кількості челяді та охорони. І все ясно як на ладоні
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29.07.2025 17:30 Ответить
Ніхто не знає де бувший з-д "Більшовик"
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29.07.2025 18:37 Ответить
Щоб туди влучити тре ядерку кидати, недайбох

Влучили в щось на поверхні. Мабуть.
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29.07.2025 18:38 Ответить
міндіча? хламідії чи чернишова?
чиє підприємство?
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29.07.2025 17:00 Ответить
хрипата нарколага має в дупці "жучка"-буде комбінована атака..
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29.07.2025 17:01 Ответить
А шо то за уйня на цепной подаче, неужели 3Dпринтер?)
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29.07.2025 17:06 Ответить
По кортеджу знаходили. Бережіть себе!
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29.07.2025 17:08 Ответить
Сьогодні завтра полетять ракети
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29.07.2025 17:09 Ответить
Стільки дов&ойо&ів в коментах немає ні на одному ресурсі. Начебто з одного інкубатора.
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29.07.2025 17:11 Ответить
Та ні, це ти виявився білою вороною серед зграї круків - тікай, бо заклюють
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29.07.2025 17:18 Ответить
А я думала він не піарячись це робив завжди ? Невже Єрмак вже відкрито виконує вказівки Кремля -а вові ж головне СЦЕНАРІЙ виконати від власного ПРодюсера...
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29.07.2025 17:11 Ответить
Усьо - з телеграм фсб швидко вирахує координати, куди треба пуляти - агєнт "буратіно" виконав завдання
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29.07.2025 17:12 Ответить
Найвеличніший гастролер Всесвіту. В мене тільки одне питання: "коли він вже почне вивчати обов'язки Президента та виконувати свою роботу". 7 років гастролювати
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29.07.2025 17:13 Ответить
Набуя этот галимый пиар?
Чтобы россияне, попивая кофе у себя в кабинетах, получали секретную развединформацию?
Органы, да прочистите мозги Зеленскому, если они есть.
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29.07.2025 17:22 Ответить
То вже викреслюйте...
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29.07.2025 17:28 Ответить
Курва зелена довго піаритися будеш на тому до чого ти взагалі не маєш відношення.
До цирку вали пудель зелений
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29.07.2025 17:31 Ответить
Що він дол...б робить?
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29.07.2025 17:34 Ответить
Здає важливі об'єкти кацапам.
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29.07.2025 17:42 Ответить
Тож чекаємо прильоту туди "подарунків" від наших небратів.
Таке завжди стається із нашим "віслюком апокіліпсису".
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29.07.2025 17:41 Ответить
Зеленский тупой? Он не понимает, что из-за его пиара обстреляют это предприятие? Россияне по всем украинским областям ищут где находится украинское производство ракет, теперь Зеленский помог россиянам, он через прессу сообщил им где нужно искать и куда нужно стрелять. Президенту надо молчать о таком предприятии, а не пиариться на этой теме. Такое ощущение, что Зеленский на россию работает.
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29.07.2025 17:44 Ответить
Кому потрібний цей піар? Дивлячись на все це прихожу до думки---іде відкрите ,повідомлення ворогу секретних виробництв зброї ,бо по багатьох признаках можна дізнатись де це було АЛЬО СБУ--думати вмієте і аналізувати??? Чи тільки шахраїв охороняти здатні. Малюк включи мізги!
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29.07.2025 17:49 Ответить
Про це глава держави повідомив у Telegram

А як же розповіді, що телеграм підконтрольний фбс і т.д.?
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29.07.2025 17:56 Ответить
У мене навіть нецензурних слів нема для цього дебіла-пора в дурку
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29.07.2025 18:26 Ответить
Заваріть двері в бункері і не випускайте його.
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29.07.2025 18:33 Ответить
Єрмака не видно ! Прям переживати починаю !
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29.07.2025 18:41 Ответить
Геолокацію давайте!!! Без неї такі візити не дуже цікаві кацапні.
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29.07.2025 18:43 Ответить
 
 