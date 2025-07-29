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Зеленский посетил предприятие на Киевщине, которое производит компоненты для ракет и дронов. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский посетил предприятие на Киевщине, которое производит электронику и компоненты для ракет, дронов и средств защищенной связи.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Киевщине, на предприятии, где украинское оружие делают умным. Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи.
Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80 % производства работают на нашу оборону", - отметил он.
Зеленский поблагодарил команду предприятия за работу, которая дает результаты для защиты Украины.
Топ комментарии
+55 Евгений Бабенко #158543
показать весь комментарий29.07.2025 16:47 Ответить Ссылка
+25 Tema9
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+22 Вадим #545744
показать весь комментарий29.07.2025 16:48 Ответить Ссылка
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Генера СБУ Омельченко -нищівне для влади інтерв"ю в усіх фарбах історичного контексту та зі зверненням до Малюка ( студента викладача Омельченка в часи навчання Малюка в академії ) та до Буданова просто звернення від генерала ....
ПорошенкоЗеленский пиарится на войне
Та й серед латеннтних ждунів і виїхавших на расію "інженєров" є купа що впізнають підприємство...
Для диверсії в нинішній Країні
міндічаМрій навіть не потрібні "кроти " і штірліци! Достатньо 8-бітних мізків і великої кількості челяді та охорони. І все ясно як на ладоні
Влучили в щось на поверхні. Мабуть.
чиє підприємство?
Чтобы россияне, попивая кофе у себя в кабинетах, получали секретную развединформацию?
Органы, да прочистите мозги Зеленскому, если они есть.
До цирку вали пудель зелений
Таке завжди стається із нашим "віслюком апокіліпсису".
А як же розповіді, що телеграм підконтрольний фбс і т.д.?