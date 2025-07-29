Зеленский посетил предприятие на Киевщине, которое производит компоненты для ракет и дронов. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил предприятие на Киевщине, которое производит электронику и компоненты для ракет, дронов и средств защищенной связи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Киевщине, на предприятии, где украинское оружие делают умным. Встретился с командой, которая производит электронику и чувствительные компоненты для наших ракет, дронов, средств защищенной связи.

Очень быстро здесь освоили производство блоков управления и других важных комплектующих. Более 80 % производства работают на нашу оборону", - отметил он.

Зеленский поблагодарил команду предприятия за работу, которая дает результаты для защиты Украины.

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