Зеленський відвідав підприємство на Київщині, що виробляє компоненти для ракет і дронів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав підприємство на Київщині, що виготовляє електроніку та компоненти для ракет, дронів та засобів захищеного звʼязку.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку.

Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону", - зазначив він.

Зеленський подякував команді підприємства за роботу, яка дає результати для захисту України.

Читайте: Шмигаль провів розмову з Лекорню: говорили про підтримку українського ОПК