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Зеленський відвідав підприємство на Київщині, що виробляє компоненти для ракет і дронів. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський відвідав підприємство на Київщині, що виготовляє електроніку та компоненти для ракет, дронів та засобів захищеного звʼязку.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку.
Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону", - зазначив він.
Зеленський подякував команді підприємства за роботу, яка дає результати для захисту України.
Топ коментарі
+55 Евгений Бабенко #158543
показати весь коментар29.07.2025 16:47 Відповісти Посилання
+26 Tema9
показати весь коментар29.07.2025 16:49 Відповісти Посилання
+23 Вадим #545744
показати весь коментар29.07.2025 16:48 Відповісти Посилання
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Генера СБУ Омельченко -нищівне для влади інтерв"ю в усіх фарбах історичного контексту та зі зверненням до Малюка ( студента викладача Омельченка в часи навчання Малюка в академії ) та до Буданова просто звернення від генерала ....
ПорошенкоЗеленский пиарится на войне
Та й серед латеннтних ждунів і виїхавших на расію "інженєров" є купа що впізнають підприємство...
Для диверсії в нинішній Країні
міндічаМрій навіть не потрібні "кроти " і штірліци! Достатньо 8-бітних мізків і великої кількості челяді та охорони. І все ясно як на ладоні
Влучили в щось на поверхні. Мабуть.
чиє підприємство?
Чтобы россияне, попивая кофе у себя в кабинетах, получали секретную развединформацию?
Органы, да прочистите мозги Зеленскому, если они есть.
До цирку вали пудель зелений
Таке завжди стається із нашим "віслюком апокіліпсису".
А як же розповіді, що телеграм підконтрольний фбс і т.д.?