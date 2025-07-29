УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9070 відвідувачів онлайн
Новини Відео ОПК України
4 077 62

Зеленський відвідав підприємство на Київщині, що виробляє компоненти для ракет і дронів. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський відвідав підприємство на Київщині, що виготовляє електроніку та компоненти для ракет, дронів та засобів захищеного звʼязку.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Київщині, на підприємстві, де українську зброю роблять розумною. Зустрівся з командою, яка виготовляє електроніку та чутливі компоненти для наших ракет, дронів, засобів захищеного звʼязку.

Дуже швидко тут освоїли виробництво блоків керування та інших важливих комплектуючих. Понад 80 % виробництва працюють на нашу оборону", - зазначив він.

Зеленський подякував команді підприємства за роботу, яка дає результати для захисту України.

Читайте: Шмигаль провів розмову з Лекорню: говорили про підтримку українського ОПК

Автор: 

Зеленський Володимир (24900) ОПК (249)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+55
******* підприємству
показати весь коментар
29.07.2025 16:47 Відповісти
+26
Киває головою і робить вигляд ніби щось розуміє.
показати весь коментар
29.07.2025 16:49 Відповісти
+23
опять прилёт будет
показати весь коментар
29.07.2025 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******* підприємству
показати весь коментар
29.07.2025 16:47 Відповісти
******* залишкам твого мозку. Це може бути і не Київщина. Десь казалось про назву підприємства чи вказали геолокаці?. Для особливо "розумних": юридична адреса може бути де завгодно, а виробничі потужності зовсім в іншому місці.
показати весь коментар
29.07.2025 17:06 Відповісти
Пройтись по сторінкам зеленомордої свити найвеличнішого, хтось по любому зробив селфі с геолокацією і виклав в мережу. Може навіть без злого умислу. Просто вони тупі, і не вміють вимикати її, або забули вимкнути бо пам'ять восьмибітна
показати весь коментар
29.07.2025 17:09 Відповісти
Тобто в тебе на 16 біт. Поздоровляю
показати весь коментар
29.07.2025 17:13 Відповісти
Зеленоморде, закрий своє хлєбало. В тебе взагалі, відсутня люба розумова діяльність. Скільки ще потрібно прильотів, що до такої тупої істоти дійшло, що не потрібно хвастати про досягнення. Не буду казати де і коли після цих бла-бла-бла зеленої гопоти, було прильотів і вони не освітлюють ні де.
показати весь коментар
29.07.2025 17:22 Відповісти
Скільки виробництв вже розтрощіли в Україні після таких вручень ?????
показати весь коментар
29.07.2025 17:12 Відповісти
І скільки?
показати весь коментар
29.07.2025 18:06 Відповісти
Це не важно де, важно що з ним їздить ціла армія з..й зна кого, у всіх є телефони а далі все як книга пише!!!! Про його поїздки взагалі треба мовчати!!!
показати весь коментар
29.07.2025 18:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tkOyqsjsR0k

Генера СБУ Омельченко -нищівне для влади інтерв"ю в усіх фарбах історичного контексту та зі зверненням до Малюка ( студента викладача Омельченка в часи навчання Малюка в академії ) та до Буданова просто звернення від генерала ....
показати весь коментар
29.07.2025 17:25 Відповісти
опять прилёт будет
показати весь коментар
29.07.2025 16:48 Відповісти
Киває головою і робить вигляд ніби щось розуміє.
показати весь коментар
29.07.2025 16:49 Відповісти
Скільки з власного гаманця дав на розвиток підприємства?
показати весь коментар
29.07.2025 16:50 Відповісти
Щастя, якщо не змародерив кошти для підприємства.
показати весь коментар
29.07.2025 16:59 Відповісти
Нуль, нуль нуль!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.07.2025 18:20 Відповісти
ракет... відімо балістичних...
показати весь коментар
29.07.2025 16:50 Відповісти
Та не давайте інфу віслюкові!
показати весь коментар
29.07.2025 16:50 Відповісти
Порошенко Зеленский пиарится на войне
показати весь коментар
29.07.2025 16:51 Відповісти
Бєдономець, знову прилетить?
показати весь коментар
29.07.2025 16:52 Відповісти
"зелений вказівник ,українських стратегічних обєктів для рашистських ракетно -дронових атак
показати весь коментар
29.07.2025 16:52 Відповісти
хто до сих пір вірить в оцю гуйню ряжену ?
показати весь коментар
29.07.2025 16:53 Відповісти
Може пОцієнти психлікарень тільки..
показати весь коментар
29.07.2025 16:56 Відповісти
а що 73% згинули як роса на сонці ?
показати весь коментар
29.07.2025 17:08 Відповісти
Це озаначає що туди скоро прилетить.
показати весь коментар
29.07.2025 16:56 Відповісти
Куди саме? Є геолокація чи назва підприємства?
показати весь коментар
29.07.2025 17:02 Відповісти
Навіть ні одного обличчя робітників в кадрі
показати весь коментар
29.07.2025 17:08 Відповісти
Він же туди не на таксі приїхав і не на маршруткі))) як мінімум а ще там є кодло
показати весь коментар
29.07.2025 17:10 Відповісти
Прикинь, я якось зустрічав такий "кортеж" - три сірих буса фольксваген. Навіть мигалок не було, правда перли так впевнено.
показати весь коментар
29.07.2025 18:09 Відповісти
По кортежу, машинам сопровождения; по спутникам: по программе распознования лиц: по скоплению точек абонентов телефонных сетей и т.д.
показати весь коментар
29.07.2025 17:26 Відповісти
Минулі рази знаходили в гуглі по внутрощах цеху який попав у кадр.
Та й серед латеннтних ждунів і виїхавших на расію "інженєров" є купа що впізнають підприємство...
показати весь коментар
29.07.2025 17:26 Відповісти
Для разнообразия. Не все же время стволы на пару с Ермаком начищать.
показати весь коментар
29.07.2025 16:56 Відповісти
Ну клепки немає, як тільки "найвеличніший" щось відвідує чекай прильоту ,про наше виробництво зброї мають знати якменше людей достатньо кротів у владі ,а тут ще рекламують.
показати весь коментар
29.07.2025 16:56 Відповісти
Та там ще громадна свита, охорона, кортеж 40 велосипедів .
показати весь коментар
29.07.2025 17:27 Відповісти
Подвійний агент кремля
показати весь коментар
29.07.2025 16:59 Відповісти
Справді,залишилось тільки вказати адресу...Жодного позитивного коменту...настільки цей дебільний піар викликає роздратування...
показати весь коментар
29.07.2025 16:59 Відповісти
Адреса не потрібна - в телеграмі бл@дь повідомив. І це при тому, що з усіх прасок сбу, розвідка, кіберзахист розповідають, що телеграм - зло. Французи он знову дурова тягали на допит, але ж віслюки уперті, особливо оманські
показати весь коментар
29.07.2025 17:23 Відповісти
Буде дубль два?

показати весь коментар
29.07.2025 16:59 Відповісти
100 %
Для диверсії в нинішній Країні міндіча Мрій навіть не потрібні "кроти " і штірліци! Достатньо 8-бітних мізків і великої кількості челяді та охорони. І все ясно як на ладоні
показати весь коментар
29.07.2025 17:30 Відповісти
Ніхто не знає де бувший з-д "Більшовик"
показати весь коментар
29.07.2025 18:37 Відповісти
Щоб туди влучити тре ядерку кидати, недайбох

Влучили в щось на поверхні. Мабуть.
показати весь коментар
29.07.2025 18:38 Відповісти
міндіча? хламідії чи чернишова?
чиє підприємство?
показати весь коментар
29.07.2025 17:00 Відповісти
хрипата нарколага має в дупці "жучка"-буде комбінована атака..
показати весь коментар
29.07.2025 17:01 Відповісти
А шо то за уйня на цепной подаче, неужели 3Dпринтер?)
показати весь коментар
29.07.2025 17:06 Відповісти
По кортеджу знаходили. Бережіть себе!
показати весь коментар
29.07.2025 17:08 Відповісти
Сьогодні завтра полетять ракети
показати весь коментар
29.07.2025 17:09 Відповісти
Стільки дов&ойо&ів в коментах немає ні на одному ресурсі. Начебто з одного інкубатора.
показати весь коментар
29.07.2025 17:11 Відповісти
Та ні, це ти виявився білою вороною серед зграї круків - тікай, бо заклюють
показати весь коментар
29.07.2025 17:18 Відповісти
А я думала він не піарячись це робив завжди ? Невже Єрмак вже відкрито виконує вказівки Кремля -а вові ж головне СЦЕНАРІЙ виконати від власного ПРодюсера...
показати весь коментар
29.07.2025 17:11 Відповісти
Усьо - з телеграм фсб швидко вирахує координати, куди треба пуляти - агєнт "буратіно" виконав завдання
показати весь коментар
29.07.2025 17:12 Відповісти
Найвеличніший гастролер Всесвіту. В мене тільки одне питання: "коли він вже почне вивчати обов'язки Президента та виконувати свою роботу". 7 років гастролювати
показати весь коментар
29.07.2025 17:13 Відповісти
Набуя этот галимый пиар?
Чтобы россияне, попивая кофе у себя в кабинетах, получали секретную развединформацию?
Органы, да прочистите мозги Зеленскому, если они есть.
показати весь коментар
29.07.2025 17:22 Відповісти
То вже викреслюйте...
показати весь коментар
29.07.2025 17:28 Відповісти
Курва зелена довго піаритися будеш на тому до чого ти взагалі не маєш відношення.
До цирку вали пудель зелений
показати весь коментар
29.07.2025 17:31 Відповісти
Що він дол...б робить?
показати весь коментар
29.07.2025 17:34 Відповісти
Здає важливі об'єкти кацапам.
показати весь коментар
29.07.2025 17:42 Відповісти
Тож чекаємо прильоту туди "подарунків" від наших небратів.
Таке завжди стається із нашим "віслюком апокіліпсису".
показати весь коментар
29.07.2025 17:41 Відповісти
Зеленский тупой? Он не понимает, что из-за его пиара обстреляют это предприятие? Россияне по всем украинским областям ищут где находится украинское производство ракет, теперь Зеленский помог россиянам, он через прессу сообщил им где нужно искать и куда нужно стрелять. Президенту надо молчать о таком предприятии, а не пиариться на этой теме. Такое ощущение, что Зеленский на россию работает.
показати весь коментар
29.07.2025 17:44 Відповісти
Кому потрібний цей піар? Дивлячись на все це прихожу до думки---іде відкрите ,повідомлення ворогу секретних виробництв зброї ,бо по багатьох признаках можна дізнатись де це було АЛЬО СБУ--думати вмієте і аналізувати??? Чи тільки шахраїв охороняти здатні. Малюк включи мізги!
показати весь коментар
29.07.2025 17:49 Відповісти
Про це глава держави повідомив у Telegram

А як же розповіді, що телеграм підконтрольний фбс і т.д.?
показати весь коментар
29.07.2025 17:56 Відповісти
У мене навіть нецензурних слів нема для цього дебіла-пора в дурку
показати весь коментар
29.07.2025 18:26 Відповісти
Заваріть двері в бункері і не випускайте його.
показати весь коментар
29.07.2025 18:33 Відповісти
Єрмака не видно ! Прям переживати починаю !
показати весь коментар
29.07.2025 18:41 Відповісти
Геолокацію давайте!!! Без неї такі візити не дуже цікаві кацапні.
показати весь коментар
29.07.2025 18:43 Відповісти
 
 