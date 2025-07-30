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Новости Видео Атаки БпЛА по РФ
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Двое россиян наблюдают за атакой БПЛА на железнодорожную станцию в городе Сальск: "Пятый уже. Громко. Это Перл-Харбор для наших поездов!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают атаку украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру города Сальск Ростовской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, объекты в Сальске атаковало по меньшей мере пять БПЛА. Работы российской ПВО на записи не слышно.

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Автор: 

беспилотник (4032) железная дорога (1422) россия (96722)


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Топ комментарии
+9
Дебіли, хлопці в Україні, а у вас на параші під@раси. Перл Харбор це квіточки. Хіросіму та Нагасакі чекайте на ваші ******** тупі голови.
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30.07.2025 10:22 Ответить
+8
Івани, це тільки репетиція, перл харбор для вас буде невинною забавкою!
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30.07.2025 10:21 Ответить
+8
ХлопцІ запустили , а хлопцИ не збили
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30.07.2025 10:22 Ответить
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Івани, це тільки репетиція, перл харбор для вас буде невинною забавкою!
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30.07.2025 10:21 Ответить
ХлопцІ запустили , а хлопцИ не збили
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30.07.2025 10:22 Ответить
у них не має совєї мови. Наші слова запозичують вЯлікіє
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30.07.2025 10:47 Ответить
у них "парни" або "ребята"
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30.07.2025 10:54 Ответить
Скоріш -- ні хлопцИ, а хАлопці
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30.07.2025 11:05 Ответить
Дебіли, хлопці в Україні, а у вас на параші під@раси. Перл Харбор це квіточки. Хіросіму та Нагасакі чекайте на ваші ******** тупі голови.
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30.07.2025 10:22 Ответить
А що, тупе кацапське бидло чуло про пер харбор? Перл харбор буде для кацапських тварюк, коли наші дрони розесуть кремль. А поки наші дрони тренуються.
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30.07.2025 10:24 Ответить
питрило какой-то)
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30.07.2025 10:37 Ответить
Окацаплені хлопци проти справжніх хлопців.
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30.07.2025 10:40 Ответить
хуарбол
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30.07.2025 10:46 Ответить
Щось не похоже на підерашу. За півтора хвилини лише один матчути.
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30.07.2025 10:52 Ответить
Ху@рбр. США ввела санкции на нефть против Японии за нападения на соседей и лишь после Перл-Харбора объявила войну. До этого США не воевала с Японией в рамках второй мировой.
А ******, в рашке, произошел спустя годы от нападения недостраны на Украину.
Историки ху@вы.
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30.07.2025 11:00 Ответить
Выбор целей удивляет. Эти дроны показали что могут долетать даже до татарских заводов Шахед. Что это за Сальск. По принципу "там где нет ПВО"? Сейчас уже не отмажешься отговорками типа Запад запрещает.
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30.07.2025 11:09 Ответить
Тихо-тихо. Сальск - станция, через которую проходит главный грузовой ход Северо-Кавказской железной дороги от Котельниково в морские порты Азово-Черноморского бассейна (и в Крым также).
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30.07.2025 11:32 Ответить
 
 