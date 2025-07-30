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Двое россиян наблюдают за атакой БПЛА на железнодорожную станцию в городе Сальск: "Пятый уже. Громко. Это Перл-Харбор для наших поездов!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое россиян снимают атаку украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру города Сальск Ростовской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, объекты в Сальске атаковало по меньшей мере пять БПЛА. Работы российской ПВО на записи не слышно.
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+9 Анатолий Воробей #585495
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+8 Денис Коновалов #551584
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А ******, в рашке, произошел спустя годы от нападения недостраны на Украину.
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